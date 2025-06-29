陳茂波：國際貿易壁壘增多　亞洲加強合作香港將大有可為

財政司司長陳茂波今日（29日）發表網誌，提到亞洲深度融合發展是當前全球最重要、不可逆轉的經濟發展趨勢之一，形容在亞洲新時代中，香港將大有可為，為區域和自身的繁榮發展，不斷做出新貢獻。



他以近期本港的外貿表現為例，指香港是連繫內地和世界的重要窗口。上月本港對外商品出口貨值整體按年上升15.5%，是連續15個月錄得正增長。今年首五個月累計增幅最大的是出口至越南，有約59%；出口至日本和內地的亦分別增加20%和18%。



財政司司長陳茂波在夏季達沃斯論壇的討論環節發言。（陳茂波網誌）

陳茂波：國際貿易壁壘增多 亞洲區內合作必將加強

陳茂波上周到訪天津和北京，分別出席世界經濟論壇2025年新領軍者年會（「夏季達沃斯論壇」），以及亞洲基礎設施投資銀行第十屆理事會年會。他今日（29日）在網誌回顧與會者很關注中國經濟未來發展，普遍認為是環球經濟，尤其亞洲區內經濟穩定發展的重要力量，對中國的科技創新和企業家精神也受啟發。

陳茂波說，縱使面對地緣政治的衝擊，整個亞洲地區的經濟仍展現出較強韌性，亞洲地區貢獻了全球經濟增長約60%，而根據國際貨幣基金組織的預測，今明兩年整個發展中亞洲的經濟增長率，介乎4.5%至4.6%，遠高於先進經濟體平均的1.4%至1.5%。

他認為，隨着國際間貿易和非貿易壁壘的增多，未來亞洲區內的經貿合作必將提升和深化。

陳茂波在亞投行年會上與其他出席的理事交流。（陳茂波網誌）

亞洲持續增長快 香港將找到新出路

陳茂波認為，在亞洲持續快速增長的時代，香港將會找到新機遇、新動能、新出路。他以金融服務為例指，香港是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，正不斷從提升人民幣流動性、豐富人民幣計價投資產品和風險管理工具，以及改善相關金融基建三方面，支持籌融資、支付、投資和資金調撥的需要。

他又提到今年8月1日生效的穩定幣法例，稱政府及金融監管機構將營造有利市場環境，配以必要監管措施，推動發行人把穩定幣應用推展至不同場景，解決企業經商和市民生活的痛點。