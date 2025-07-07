修訂監獄規則｜律師禁見囚犯有連帶影響？　鄧炳強：危害國安就禁

政府上星期提出修訂《監獄規則》，收緊探訪在囚人士的制度，包括除另有規定外（如警務人員、法庭人員、法律顧問的探訪），在囚人士不得接受未獲懲教署署長授權的人探訪等。立法會保安事務委員會今日（7日）討論修例，民建聯主席陳克勤關注若個別律師、教士被限制與特定在囚人員的會面，與其他當事人的會面會否同樣受限。保安局局長鄧炳強回應指，「不代表所有囚犯的面見都唔得」，但要根據個別情況處理，舉例若會見的囚犯涉及危害國安，就會禁止面見。



民建聯主席、立法會議員陳克勤（資料圖片）

陳克勤關注禁律師見某在囚人士 會否影響其他會面

會上，就懲教署可限制部分法律代表、專職教士與在囚人員接觸的修例建議，陳克勤關注，會否連帶影響上述專業人士和其他在囚人員會面。

鄧炳強表示，相關規定只適用於某一律師或專職教士，與某一在囚人員的案件，「並唔係自動地（探訪）其他囚犯都唔得」，不過他強調要根據個別情況處理，因為若該專業人士對接的其他囚犯，是做危害國安的事情，「我哋都會禁止，但並不代表所有囚犯的面見都唔得」。

保安局局長鄧炳強（資料圖片）

選委界陳沛良（資料圖片）

陳沛良：專職教士若違規 特首撤委任「一了百了」

本港各教派專職教士由行政長官委任，有權探訪囚犯和主持宗教儀式。選委界陳沛良詢問當局，如果專職教士數次違反規例探監，特首會否撤銷委任，「更加一了百了」。

鄧炳強首先強調，根據修例建議，如果一個專職教士被限制與在囚人士會面，該人士還可以選擇與其他教士見面，「完全唔會影響宗教服務，宗教自由會繼續擁有」。不過，他指如果當局覺得專職教士出於某些原因，不適合在懲教署的工作，「我哋就會報告俾特首，等特首考慮是否要撤銷佢嘅工作」。

新民黨副主席、選委界黎棟國（資料圖片）

黎棟國籲釐清「施加限制探訪」和「禁止探訪」

在「探訪在囚人士的制度」這一領域，政府建議授權懲教署長「可為『主要目的』，而就某探訪施加限制或條件，或禁止該探訪」，但下設的詳細修訂建議中，卻似乎出現表述不統一的問題。例如新民黨副主席、選委界黎棟國提到，在「在囚人士與個別法律代表接觸」方面，措辭是「對探訪施加限制」，而沒有「禁止探訪」，他詢問當局二者的分別。

律政司律政專員蕭敏鏇回應，所有的監獄探訪都要符合探訪目的，包括不影響監獄秩序、不會影響維護國安、不會不能令在囚人士改過自新等，否則懲教署長可以獲授權，限制或禁止探訪。黎棟國續指，所以限制和禁止探訪的語義，存在很大程度的重疊，希望當局之後在規例內解釋清楚，避免實施時產生不必要的爭拗。