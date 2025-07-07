七七事變88周年　保釣會遊行至日領館抗議　議員紛發文銘記歷史

今日（7日）是七七盧溝橋事變88周年，民政及青年事務局在社交網頁發文提醒市民銘記歷史，珍愛和平，多名議員亦發圖發文紀念。保釣行動委員會則一如既往遊行到日本駐香港總領事館請願，沿途高呼「打倒日本軍國主義」、「毋忘七七事變」等口號，要求日本政府鄭重向侵華受害者道歉和賠償。



保釣行動宣讀七七宣言 促日本道歉賠償

保釣行動委員會成員今早在中環郵政總局集合，手持「毋忘七七日本全面侵華、抗戰勝利八十周年」的橫額，遊行至日本駐港領事館。委員會陸上總指揮陳裕南在領事館外宣讀《七七宣言》，希望藉著「七七事變」提醒同胞謹記受難的先輩，繼續要求日本政府道歉和賠償。成員未有向領事館職員遞信，僅將《七七宣言》貼在玻璃上。

保釣行動委員會從中環郵政局遊行至日本領事館，沿途高呼「打倒日本軍國主義」、「毋忘七七事變」、「日本必須道歉賠償」等口號，並手持「毋忘七七日本全面侵華、抗戰勝利八十周年」的橫額。（馮藹怡攝）

保釣行動委員會將《七七宣言》貼在玻璃上。（馮藹怡攝）

保釣行動委員會主席陳多偉表示，今次遊行因爲人數不超10個，所以無須不反對通知書，只需要通知警察幫手安排路線。

公民教育委員會舉辦抗戰圖片展

多名立法會議員今日也在Facebook上發文稱要「銘記歷史」。民青局則發文指出，今年適逢抗戰勝利80周年 ，公民教育委員會設立的公民教育資源中心現正舉辦「中國抗日戰爭」 圖片展，透過歷史圖片闡述中國抗日戰爭始末，以及香港支援內地抗戰、抵抗日軍侵略與日佔時期的歷史。展覽設於柴灣青年廣場7樓，免費入場。