新思維籌款官員絕迹 狄志遠：一個晚宴唔代表一切，議會路未走完
撰文：何夏怡
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新思維今日（7日）在尖沙咀舉辦十周年籌款晚宴，多位政商界人士出席，包括民主黨創黨成員李華明、勞聯主席林振昇、中原地產創辦人施永青、公民黨前油尖旺區議員余德寶等，不過沒有官員出席。
年底換屆新思維難「入閘」？ 狄志遠：完全無關係
黨主席狄志遠說，有向特首、司局長，政治助理等發出邀請，惟無收到答覆。今年12月底立法會換屆選舉，官員無出席晚宴，是否意味着新思維「入閘」困難？狄志遠說「完全無關係」，不會去揣測他們為何不到。
他強調，一直對行政立法關係有信心，也和政府「有傾有講」，近期有就政策進行溝通，與官員在立法會內的溝通氛圍也很輕鬆，「一個party（晚宴）唔代表一切」。
今年晚宴「主要自的食飯」 拍賣10套飲品券籌得18000元
晚宴持續三小時，不過有別於往年節目豐富，狄志遠笑言今年主要目的是「食飯」。他致辭時指，這一兩年聽到不少鼓勵聲音，亦都在想，未來的立法會選舉，新思維會繼續走下去。他說，今屆立法會任期年尾結束，不過「是結不是終，條路未走完」，希望得到大家支持。
晚宴設有拍賣環節，拍賣10套面值1000元的飲品券，最終以每套1800元成交。談及籌款總額，狄志遠說尚未統計完全，不過至少逾30萬元。
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