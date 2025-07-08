林定國訪荷蘭與國際公、私法組織交流　翼深化國際司法合作

律政司司長林定國於當地時間7月6日抵達荷蘭，展開上任以來首次訪問歐洲行程。行程第二天，他到位於荷蘭海牙的海牙國際私法會議（HCCH）總部交流。他邀請HCCH參與今年12月舉辦的「2025香港法律周」，指相信HCCH的支持可令法律周成為一個極具價值的交流平台，進一步促進香港與國際法律界的合作關係。此外，針對當前全球人才競爭的趨勢，我們也就人才培育議題交換意見，為未來加強相關培訓課程創造條件。



林定國抵埗首日，與在荷蘭和盧森堡生活的香港人和華僑團體代表會面，了解他們在當地的工作和生活情況，並向其分享香港各方面的最新發展。

律政司司長林定國資深大律師7月6日（阿姆斯特丹時間）在荷蘭阿姆斯特丹展開歐洲訪問行程。圖示林定國（右十三）、律政司國際法律專員丁國榮博士（右二）和香港駐歐洲聯盟特派代表翁佩雯（右十一）與在荷蘭和盧森堡生活的香港人和華僑團體代表在晚宴後合照。（政府新聞處）

會晤國際組織 強化香港法律樞紐地位

翌日，林定國抵達海牙，先到訪海牙國際私法會議（HCCH）總部，與會議秘書長Christophe Bernasconi及副秘書長Dr Gerardine Goh Escolar進行會面。林定國除了感謝HCCH對律政司法律專業人員借調計劃的支持，亦就繼續加強律政司與HCCH合作與對方交換意見，並落實在本年12月舉辦的律政司旗艦活動「香港法律周」期間，舉辦有關海牙公約的國際會議。林定國特別邀請HCCH參與2025香港法律周，並通過參與當中的專題活動，共同探討業界關注的重要議題。

律政司司長林定國資深大律師7月7日（海牙時間）到訪海牙國際私法會議（海牙會議）。圖示林定國（右）與海牙會議秘書長Christophe Bernasconi博士（左）在會面後合照。（政府新聞處）

林定國相信，在海牙國際私法會議的支持下，本屆法律周將成為一個極具價值的交流平台，讓與會者分享實用的法律知識與創新理念，進一步促進香港與國際法律界的合作關係。此外，針對當前全球人才競爭的趨勢，他亦就人才培育議題與HCCH交換意見，為未來加強相關培訓課程創造條件。

律政司司長林定國國7月7日在荷蘭海牙訪問常設仲裁法院。圖示林定國（左一）和律政司國際法律專員丁國榮（左二）與常設仲裁法院秘書長Marcin Czepelak（右一）會面。（政府新聞處）

會見國際法院院長 討論國際調解院及培育國際法專家

林定國還與聯合國國際法院院長岩澤雄司會面，就國際爭議解決最新發展交流意見，包括討論國際調解院總部落戶香港，也就培育國際法專家和專業人才等方面分享看法。

林定國其後訪問常設仲裁法院，與法院秘書長Marcin Czepelak會面，探討律政司與常設仲裁法院在能力建設及國際法律領域的合作，包括讓外界對《東道國協議》有更多認識。該協議是中國政府與常設仲裁法院在2015年簽訂關於在香港特區展爭端解決程序的東道國協議。

林定國在Facebook發表評論，表示自己讀書時異常著迷於國際公法，今次訪問意義重大，希望與國際法院探索更多合作機會，包括司法交流計劃和國際法律論壇。

律政司司長林定國到訪聯合國國際法院，並與國際法院院長岩澤雄司會面。圖示林定國（左）與岩澤雄司（右）在會面後交換紀念品。（政府新聞處）

與荷蘭政府及商界交流 推動國際法律合作

林定國另與荷蘭司法與安全部秘書長Anneke Van Dijk及部門官員會面，介紹香港最新發展和討論國際法律合作發展和方向等議題。他又與中華人民共和國駐荷蘭王國特命全權大使談踐共進午餐。他感謝中央政府支持香港積極以中國代表團成員身分參與國際組織會議，讓香港的公私營法律人才有機會參與海牙會議不同項目。

律政司司長林定國師到訪荷蘭司法與安全部。圖示林定國（右）和荷蘭司法與安全部秘書長Anneke Van Dijk（左）在會面前合照。（政府新聞處）