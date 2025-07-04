林定國出訪歐洲三國　推廣香港法律及爭議服務

律政司司長林定國將於明日（7月5日）啓程前往歐洲，到訪荷蘭、法國和意大利，與當地政府高層官員和多個國際組織領袖會晤。特區政府表示，林定國將會介紹香港在法律方面的最新發展，進一步加強與各方的交流和合作，推廣香港法律及爭議解決服務的優勢，以及探討國際能力建設協作。



訪問期間，林定國將出席律政司在當地舉辦的研討會及其他交流活動，向當地法律界和商界發表演說，介紹香港在「一國兩制」下實行普通法制度的獨特優勢、發展成為亞太區國際法律及爭議解決服務中心的策略性定位，以至香港作為內地與世界各地之間「超級聯繫人」及「超級增值人」的重要角色。

林定國認為，需持續完善法律制度體系，營造有保障的環境，吸引國際社會來港營商。（廖雁雄攝）

林定國將於意大利羅馬結束訪問行程，7月13日早上返抵香港。在他離港期間，律政司副司長張國鈞博士將署理律政司司長職務。

房屋局局長何永賢與文化旅遊及體育局局長羅淑佩目前亦在歐洲訪問，其中羅淑佩訪問法國。何永賢昨日則在葡萄牙里斯本出席了由政制及內地事務局粵港澳大灣區發展辦公室與香港駐布魯塞爾經濟貿易辦事處合辦的商務午餐會，推廣粵港澳大灣區發展為葡萄牙企業帶來的機遇，她目前已轉抵西班牙巴塞羅那訪問。