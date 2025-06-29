林定國談美國制裁：美國四億人大多友善　不以遺憾形容去不到美國

律政司司長林定國過去兩年多外訪逾20次，希望對外「說好香港故事」。不過，今年4月他被美國制裁，無法再到當地。林定國說不會用遺憾來形容去不到美國，承認與美國合作困難，但交往都要持續，「美國有四億多人，相信大部分都友善」，交予其他同事肩負接觸當地的責任。



林定國指，調解有利於推動更從容的社會。（梁鵬威攝）

林定國回應制裁：美國四億人大多友善 不以遺憾形容

林定國接受NOW新聞台訪問，回應今年4月被美國制裁。他認為對自己不太友善的是美國現屆政府或部分政客，「去不到美國，我不會用遺憾來形容」，認為是一個客觀事實和挑戰，即使自己不能夠前往美國，但有其他香港同事、朋友，可以肩負接觸當地的責任。

可能對我、同事或香港不太友善的，是美國現屆政府或部分政客、部分的人，但美國有四億多人，反而這個環境下是更有需要去接觸，我相信大部分都友善的美國人。 律政司司長林定國

林定國。（梁鵬威攝）

反修例多項臨時禁制令仍生效 林定國：看不到撤銷理由

反修例期間法庭頒布的多項臨時禁制令仍然生效，包括禁止阻礙機場及港鐵運作，以及對警員「起底」等行為。林定國認為這些臨時禁制令的效果可能跟長遠禁制令沒分別，很難想像合理的人會認為禁制令有問題，看不到有撤銷的理由。

你說見不到(效果)，可能正正是因為有禁制令存在，令大家都會記得，這件事是不應該做的，有阻嚇力存在。 律政司司長林定國

林定國解釋所禁制的行為本身違法，法庭才會批出，違者可構成藐視法庭，令執法更有效。他說如果有人認為被禁行為不合理，亦透過法律程序申索，反問「如果有人認為有需要撤銷，我很有興趣聽聽理由是甚麼」。

我很難想像一個合理的人是會認為這禁制令有甚麼問題，或有足夠理由跟法庭說這個禁制令不再需要。這些全部都是違反法律的事，我認為為了保障市民大眾或保障可能受影響的人，我看不到有甚麼理由要去撤銷。 律政司司長林定國

林定國。（梁鵬威攝）

重啟政改？ 林定國：一步步來 解決經濟民生問題

被問到現時完善國安制度後要否適合重啟政改，林定國指香港剛剛才安定下來，市民都希望聚焦解決經濟民生問題，認為要一步步來，先處理當務之急才做其他事情。