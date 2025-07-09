公共交通設男女專用區避非禮？  鄧炳強：港鐵車廂設計不適宜

本港公共交通工具非禮案件持續引起關注，法律界議員林新強今日在立法會提出口頭質詢，問政府會否考慮在各大型公共交通工具，如港鐵及專營巴士設置男士、女士專用區域或車廂。他指出，港鐵推行貓狗同行證，卻拒絕設置乘客專用車廂，令人感覺「做隻貓做隻狗好過做人」。保安局局長鄧炳強回應稱，港鐵車廂屬開放式設計，加上其運營模式，不適宜設立專區，政府暫無計劃在港鐵及巴士設立單一性別專用車廂。



今年首五個月錄141宗公共交通猥褻侵犯等相關罪行

鄧炳強透露，過去五年發生在公共交通工具上的案件中，《刑事罪行條例》涵蓋的猥褻侵犯罪、窺淫及非法拍攝、觀察私密部位等報案宗數佔約7%至21%不等。今年首5個月，警方已接獲141宗相關舉報，佔所有在公共交通工具、轉乘處、車站發生報案的14%。

鄧炳強指出，相關個案的破案率約有七至八成，定罪率約為六成，平均最高判刑是即時監禁。

保安局局長鄧炳強指出港鐵繁忙時段，班次較為密集，若設男士或女士專用車廂將影響月台及車廂人流管理。（直播截圖）

鄧炳強：港鐵班次密集 難作男女分流管理

港鐵和巴士每日載客量達1,100萬人次，單是港鐵已超過500萬人次，地鐵最繁忙時段每2分鐘一班，繁忙時段班次密集，鄧炳強表示，若設男士或女士專用車廂將影響月台及車廂人流管理。港鐵公司亦曾參考海外經驗，但港鐵大部分列車車廂屬開放式設計，故運作上難以控制乘客遵循有關安排，因此港鐵公司現階段沒有計劃設置專用車廂。

港鐵公司曾參考海外經驗，但港鐵大部分列車車廂屬開放式設計，在運作上難以控制乘客遵循有關安排。（資料圖片）

專營巴士方面，不少路線於繁忙時段均有較高的載客率。由於車廂空間有限，而且乘客須使用車廂內同一通道上落車，在車廂內設置專用區域會影響巴士的載客效率，而且在運作上亦難以控制乘客遵循有關安排。專營巴士公司亦會和警方合作，加強打擊相關罪行。

輕鐵允貓狗同行 林新強：做隻貓做隻狗好過做人

立法會議員林新強認為現時的「貓狗同行證」允許乘客攜帶貓狗上輕鐵 ，卻難以分時段或線路以設立女男士的專用車廂，令其質疑是否「做隻貓做隻狗好過做人」。運輸及物流局副局長廖振新指出，現時的貓狗同行只限於輕鐵試行；全程只能在車廂的最後一節，並非專業車廂。即使在個別時段和路線試行女士或男士專用車廂仍需考慮實際操作，因港鐵車廂屬於開放式設計，故運作上難以控制乘客遵從安排，而設立專用車廂並非主流做法。

林新強認為現時的「貓狗同行證」允許乘客攜帶貓狗上輕鐵 ，卻難以分時段或線路以設立女男士的專用車廂，令其質疑是否「做隻貓做隻狗好過做人」。（資料圖片/黃浩謙攝）

鄧炳強：加強巡邏與宣傳教育防止鐵路非禮罪行

鄧炳強表示，為防止鐵路非禮罪行，現時透過加強巡邏、宣傳教育及與港鐵合作打擊罪行。港鐵公司已在車站張貼海報，加強宣傳防止非禮罪行信息，並鼓勵乘客不要啞忍，當遇事或發現有非禮罪案發生時，要挺身而出盡快報警，或通知車站職員。港鐵車站職員亦接受適當訓練，以協助警方打擊罪行。

另外，港鐵公司與警方亦有定期召開防止罪案會議，交換最新罪案趨勢及情報，商討針對性策略打擊罪案，並會與警方合作舉辦宣傳活動，包括每年定期舉辦的反罪惡宣傳活動，以提高乘客的防罪意識。

運物局副局長廖振新指出，現時的貓狗同行只限於輕鐵試行；全程只能在車廂的最後一節，並非專業車廂。（資料圖片/廖雁雄攝）

他續指，警方非常重視並會全力調查每宗涉及性罪行的案件，特別是發生在公共交通工具上的相關罪行。目前發生在公共交通工具上的性罪行主要為非禮案件，即《刑事罪行條例》第200章的猥褻侵犯罪，一經循公訴程序定罪，可處監禁10年。此外，窺淫及俗稱「影裙底」的非法拍攝或觀察私密部位案件，兩者在《刑事罪行條例》的最高刑罰均為監禁5年。