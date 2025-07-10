政府提交同性伴侶關係登記條例草案　立法會下周三首讀

政制及內地事務局今日（7日）向立法會提交《同性伴侶關係登記條例草案》，暫定明日（11日）刊憲，7月16日提交立法會首讀及二讀。局方指，經仔細考慮終審法院的判決及議員的不同意見後，已作出合適平衡並擬訂建議的登記機制。



前民陣召集人岑子杰2023年就香港法律不承認同性伴侶關係提終極上訴，獲裁定部份勝訴，終審法院頒令要求政府須於兩年內確立同性伴侶關係替代框架。政制事務局上周向立法會提交建議，讓已在海外結婚或民事結合的同性伴侶登記，從而獲得參與伴侶的醫療決定及辦理身後事的權利，但立法會討論期間，多個主要政黨表明反對。



立法會（黃浩謙攝）

政府：登記的同性伴侶關係不等同於婚姻關係

政制及內地事務局在草案說明文件中建議，獲得法律承認的同性伴侶可享有的權利及責任，包括登記同性伴侶關係的權利、撤銷同性伴侶關係登記的權利、處理同性伴侶身後事的權利，及可參與同性伴侶醫療相關的事宜。

當局指，擬訂相關替代框架時，已以謹慎的態度酌情作出平衡，為登記機制設立適切的登記條件，包括年齡門檻、居民要求等，避免對本港婚姻制度及社會傳統價值觀造成衝擊，並一再強調在替代框架下登記的同性伴侶關係，並不等同於婚姻關係。

岑子杰提出司法覆核，要求法庭裁定政府不承認同性伴侶在外地締結的婚姻屬違憲。2020年5月29日，案件在高等法院審理。（岑子杰facebook圖片）

政府指仍細考慮議員不同意見 已作出合適平衡

當局稱，上周四（7月3日）就建議擬訂的替代框架，諮詢立法會政制事務委員會的意見，部分議員認為設立有關替代框架，會衝擊香港現有婚姻制度及核心價值，為社會帶來負面影響。亦有議員表示，政府設立有關替代框架以執行終審法院的判決，符合法治精神。

局方指，經仔細考慮終審法院的判決及議員的不同意見後，已作出合適平衡並擬訂建議的登記機制。