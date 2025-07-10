海島經濟｜民建聯倡活化大澳棚屋　開設「跳島遊」路線

特首李家超在2024年施政報告及文體旅局發表的《香港旅遊發展藍圖2.0》中均指出要推動海島旅遊。為響應「無處不旅遊」的發展方向，民建聯立法會議員陳學鋒及離島支部團隊今日（10日）提出了十項根據各區特色的「推動香港海島經濟」建議，例如在南大嶼打造高端海濱度假村、活化大澳棚屋，及開設「跳島遊」路線，讓遊客在一天內體驗多個不同島嶼。



陳學鋒表示，現時本港經濟環境差，較難吸引發展商投資高端海濱度假村，因此建議首階段先推動鄉郊民宿，以帶動人流，從而吸引發展商投資。同時，他也提到在棚屋的消防安全方面，會在正式推廣前進行試點檢測。



民建聯立法會議員陳學鋒及離島支部團隊今日（10日）提出了十項根據各區特色的「推動香港海島經濟」建議，例如在南大嶼打造高端海濱度假村、活化大澳棚屋，及開設「跳島遊」路線，讓遊客在一天內體驗多個不同島嶼。（馮藹怡攝）

民建聯表示，近年旅客數量持續增長，惟這些遊客通常以港島、九龍的市區景點為主，雖然交通便利，但卻難吸引遊人重復遊玩。然而，本港擁有豐富的海岸線和島嶼，具有條件去發展度假旅遊、文化旅遊等深度遊和特色遊。陳學峰及離島支部團隊在過去數月收集離島各區居民和商戶的建議，根據各區特色提出十項「推動香港海島經濟」的建議。

南大嶼打造高端海濱度假村 陳學鋒建議首步先推民宿帶動人流

民建聯東涌南社區主任巫辰冬表示，香港作為金融中心及國際航空樞紐，商務活動頻繁，常有高端商務旅客留港消遣，惟本港較缺少海灘度假式酒店。他們建議在南大嶼打造高端旅遊度假式酒店，以吸引高端旅遊客源。同時又建議在當區興建遊艇泊位及碼頭等配套，讓遊客能夠經過水路或陸路進入南大嶼。

現時本港經濟環境較差，會否較難吸引發展商投資打造高端海濱度假村？陳學鋒稱，明白此階段要吸引發展商投資存有難度，故此建議首步先推動鄉郊民宿。他指民宿的消防及入住條件相對簡單，只需「扭鬆」一下條例即可發展。隨着景點逐漸吸引人流，自然會有更多發展商前來投資。

現時本港經濟環境較差，或較難吸引發展商投資打造高端海濱度假村。陳學鋒明白此階段要吸引發展商投資存有難度，故此建議首步先推動鄉郊民宿。（馮藹怡攝）

活化大澳棚屋 推廣前進行安全試點

此外，在深度遊的熱潮下，民建聯建議活化大澳棚屋，設立特色打卡點，並研究個別結構穩固、位置合適的棚屋改建成茶座、咖啡屋等小型食肆。同時又建議劃定「民宿試點區域」，放寬消防及屋宇標準，設立「一條龍」申請窗口，如優先允許地下樓層的村屋經營民宿，鼓勵遊人過夜消費。

然而，根據現行政策，倘若棚屋的牌照持有人逝世，在一般情況下只限由直係親屬申請繼承。離島區議會主席余漢坤對此表示，他們會先聯絡空置棚屋的後人，如果他們選擇放棄牌照，就會活化棚屋。陳學鋒也表示，他們會以遊客安全為首要，日後會找合資格人士查看現時棚屋的結構狀態，同時在正式推廣前進行安全試點。

根據現行政策，倘若棚屋的牌照持有人逝世，在一般情況下只限由直係親屬申請繼承。離島區議會主席余漢坤對此表示，他們會先聯絡空置棚屋的後任，如果他們選擇放棄牌照，民建聯就會活化棚屋。（馮藹怡）

開設「跳島遊」路線 一日體驗多個島嶼

雖然本港的海島擁有豐富的自然生態，長洲、坪洲、南丫島等地各具特色，適合不同的休閒活動，惟目前交通模式主要依賴中環碼頭作為單一樞紐，島嶼之間缺乏直接串聯。離島區議員葉培基更加直言，遊客要前往其他島嶼都要先返回中環碼頭，交通時間都要1小時起步。余漢坤也指出，現時除了大嶼山有些地方能成立一條旅遊線之外，其他離島景點都是「成點不成線」，很難建立旅遊網。

民建聯建議開設「跳島遊」路線，讓遊客在一天內體驗多個不同島嶼，增加旅遊靈活性。同時也建議增設水上的士服務，以便市民和遊客輕鬆往返。民建聯又鼓勵船公司聯合島上餐廳及景點，推出旅遊套票等優惠，吸引人流並促進海島經濟。