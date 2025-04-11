海島遊｜業界：港發展海岸旅遊潛力大　冀完善碼頭設施及遊艇泊位

文化體育及旅遊局局長羅淑佩早前接受報章訪問時稱，將善用海岸和海島發展旅遊熱點。旅遊界立法會議員姚柏良今日（11日）在電台節目表示，香港具備發展「跳島遊」的潛力，冀當局加快速度調整及改善碼頭設施，以便業界規劃相關行程。



要發展海岸海島旅遊，船隻及遊艇必不可少。惟香港遊艇業總會主席周基倫透露，全港遊艇泊位長期短缺，部分遊艇會輪候時間逾一年，認為政府可將部分船隻停泊區改為遊艇停泊海域，帶動國際旅客到香港市區旅遊消費。



3月9日及10日，四艘郵輪同時訪港，包括Celebrity Millennium、Costa Seren、Silver Whisper和Seabourn Encore。羅淑佩說天色不錯，著大家把握機會與幾艘別具特色的郵輪打卡。 （羅淑佩FB）

姚柏良稱，目前香港擁有逾1.2萬艘船，其中逾900艘可作觀光用途，再加上有很多不同值得探索的小島，認為香港發展海岸及海島旅遊潛力大。

但他指出，現時海島遊配套仍有不足，發展海島旅遊需完善碼頭、餐飲及住宿設施，並融入當地文化特色，期望當局可就地貌及環境方面全面規劃。他亦呼籲政府可「拆牆鬆綁」，以垂釣活動舉例，可允許漁船體驗團在船上捕魚後即煮即食，讓遊客沉浸式體驗漁夫生活。

姚柏良。（資料圖片 / 黃浩謙攝）

另外，姚柏良稱，現有觀光船遊客多集中於尖沙咀及中環一帶，建議分散登岸點，避免過分集中。他指出，完全不登岸的模式於維港遊中可行，「但（跳島遊）玩法跟維港遊很不同」，需於不同地點登岸體驗當區特色。

大嶼山遊艇會。（資料圖片 / 譚曉彤攝）

要發展海島海岸觀光遊，船隻及遊艇數量需充足，羅淑佩日前稱擬於維港增加遊艇泊位，上年施政報告亦指出將於香港仔、紅磡、南丫島及機場一帶建遊艇停泊設施。周基倫認為，上述皆為極佳停泊地點，可吸引高端旅客訪港，惟南丫島位置較偏僻，具挑戰性，需發展足夠配套，例如水電、保安、防波提等才能吸迎世界級遊艇停泊。

他表示，現時政府發展遊艇旅遊的措施足夠，加設泊位將帶動香港遊艇旅遊業，亦有助停泊點附近的經濟，「海邊有很多餐廳，旅客都喜歡一邊欣賞海景一邊進食」。