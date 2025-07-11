超前停課卻不見暴雨　陳國基親自解畫：寧安全、莫後悔

應對極端天氣督導委員會因應熱帶氣旋丹娜絲「回馬槍」式華東移向廣東，昨日罕有提早一整日以日以香港可能暴雨侵襲為由，宣布全港學校停課。然而天氣不似預期，今日（7月9日）上午全港近乎零降雨，不少家長抱怨子女的結業禮或畢業禮被破壞。

群情汹湧之下，領導該委員會的政務司司長陳國基親自解畫，形容這是「艱難決定」，但保障市民大眾生命安全是政府的根本任務，即使天氣瞬息萬變而令預測有偏差，都應該「寧安全、莫後悔」。



陳國基在社交網頁發表逾2000字長文，表示他在前日收到天文台預警指未來兩日可能出現暴雨及狂風雷暴後，十分憂心。於是第一時間召開應對極端天氣督導委員會會議，聽取天文台的匯報，作超前準備。

受丹娜絲殘餘影響，加上活躍西南季候風帶來水氣，廣東地區自周三晚起天氣明顯轉差，香港普遍地區雨量超過100毫米，局部更超過140毫米。（資料圖片／夏家朗攝）

陳國基表示，根據天文台在會議當天所作的預測，最大的暴雨預計會在今日清晨影響香港。他承認，在現今的科技下，颱風走勢有較大的可預測性，但是暴雨帶則千變萬化，而且瞬息萬變，越早作出的預測，誤差肯定越大。

因此，當時督導委員會面對艱難的選擇：究竟是按照慣常做法，繼續等待不斷更新、而且越實時越準確的天氣預報，才作防災準備和應變部署；還是根據大勢預測作出超前準備，防範災害、給市民更好的安全保障？

選擇等待，可以按最接近實時、準確度最高的天氣預測作出應變，降低不確定性，但市民就要像過往一樣，等到清晨五、六點，透過電台電視台的最新消息，市民自身的應變應對安排亦會變得很倉猝、狼狽。 政務司司司長陳國基

圖為2025年7月9日，政務司司長陳國基主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並督導跨部門就颱風及暴雨襲港的整體準備和應變部署。（政府新聞處圖片）

委員會決定提早發出預警。表示，委員會認為應該「寧安全、莫後悔」，根據科學的天氣預測，擔當作為，從市民角度出發，盡早發出預警並做好早期應對方案和措施，全力減輕惡劣天氣帶來的威脅和影響。

哪怕「做多」，哪怕安全系數過大，哪怕天氣瞬息萬變而令預測有偏差，我們都認為應該「寧安全、莫後悔」。 政務司司長陳國基

忚又解釋，由於預計今日的天氣情況持續惡劣，為確保年輕學生的安全，並考慮到全港大部分學校已陸續放暑假，停課對學生的學與教實際影響較少，所以超前在昨天中午時分公布今天所有日校停課，並將原定今天的中一入學註冊日順延至下星期一（ 7月14日）。