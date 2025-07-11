「超前停課」解畫　首披露極端情況下今降雨或逾390毫米

政務司司長陳國基領導的應對極端天氣督導委員會以超前準備等四原則應對熱帶氣旋丹娜絲殘餘，罕有早一日，即周四（10日）正午宣布今日（11日）停課。然而，今日早上全港近乎0雨量，停課決定惹來不少家長抱怨。



陳國基中午在社交平台交代督導委員會這個「超前準備」的「艱難的決定」，首次披露周三（9日）督導委員會收到天文台匯報，預警昨日至今日（10日至11日）可能出現暴雨及狂風雷暴惡劣天氣，並預計本港在周四及周五可能會受到暴雨影響，極端情況下全日降雨量預計或超過390毫米。



陳國基解釋390毫米全日降雨量是一個什麼概念，就是香港有記錄以來第五大的降雨量，或者是預計全年總雨量的大約六分之一。



圖為2025年7月9日，政務司司長陳國基主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並督導跨部門就颱風及暴雨襲港的整體準備和應變部署。（政府新聞處圖片）

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

熱帶氣旋丹娜絲的殘餘「回馬槍」影響廣東，本港7月10日上半日有連場狂風暴兩。（夏家朗攝）

陳國基領導的應對極端天氣督導委員會以超前準備、加強預警、果斷應急、迅速復原四方面應對熱帶氣旋丹娜絲的殘餘影響，罕有早一日，即周四正午宣布教育局宣布今日停課。

然而，根據天文台雨量紀錄，今早6時起，只有北區、大埔、荃灣、元朗等錄得雨量紀錄，當中最高的亦只是北區於上午5時45分至6時45分的一小時內錄得0至8毫米雨量。

今日停課的安排即惹批評，天文台Facebook專頁淪出氣平台，其中一篇貼文在3小時間的近400個留言，大部份是不滿有關方面的停課安排：「今朝雨都冇滴，剩係得雷暴警告都要停課？呢啲叫做極端天氣？天文台教育局你真係好有問題！啲司長局長真係非常離地。」

「天氣不似預期」，今日上學時段、即早上6時起至10時，全港近乎0雨量紀錄，惹來大批網民走到天文台Facebook抱怨，當中不少子女學校原訂今日舉行結業禮或畢業禮的家長更是憤怒。(天文台Facebook)

教育界立法會議員朱國強表示理解部份學生或感到失落，惟他認為雨量預測始終有不確定性，政府今次的決定「係好艱難」。（資料圖片/黃浩謙攝）

陳國基今午在社交專頁披露，7月9日的應對極端天氣督導委員會議上，天文台詳細分析「丹娜絲」預測走勢、相關雨帶以及其南側活躍西南季候風的發展，並預計本港在周四及周五可能會受到暴雨影響，極端情況下全日降雨量預計或超過390毫米。

超過390毫米雨量是香港第五大降雨量 全年總雨量6分之一

390毫米全日降雨量是一個什麼概念？陳國基就是就是香港有記錄以來第五大的降雨量，或者是預計全年總雨量的大約六分之一。

陳國基：暴雨預測愈早 誤差肯定愈大

陳國基指根據天文台同事解釋，暴雨預測與颱風預測有很大分別，在現今科技下，颱風走勢有較大的可預測性，但是暴雨帶則千變萬化，而且瞬息萬變，愈早作出的預測，誤差肯定愈大。

陳國基再指全日的預測降雨量，究竟是全日24小時平均、廣泛地降雨，抑或是較集中在幾個小時內，或是比較集中在幾個局部地區降暴雨，對市民的實際影響和市民個體的感受已經有很大的分別。