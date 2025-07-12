「九華」李家超與「港華」歐陽萬成相聚 讚演出展現香港活力
撰文：馮子健
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【Jimmy O. Yang / 歐陽萬成 / Jimmy O Yang Live in Hong Kong】生於香港的美籍華裔荷里活演員Jimmy O. Yang（歐陽萬成），早前在紅磡香港體育館展開一連五場棟篤笑。其經紀公司今日（12日）在微博發文指，曾就讀香港華仁書院的歐陽萬成，近日與身為九龍華仁書院校友的行政長官李家超，以及舊同窗、「一帶一路」專員何力治相聚，暢談校園往事與趣聞。李家超讚揚歐陽萬成的演出吸引各地觀眾，展現香港文化包容與活力。
李家超：相信可吸引更多像歐陽萬成的知名藝人來港演出
文中表示，李家超讚揚歐陽萬成的演出吸引各地觀眾，展現香港文化包容與活力。李家超亦提到，隨著香港近年興建新的表演場地，並提升現有的場地設施，加上優化表演場地的預訂政策及機制，相信可吸引更多像歐陽萬成的知名藝人來港演出，推動優質演藝活動，匯聚全球觀眾。
歐陽萬成在紅磡香港體育館上演棟篤笑期間，文化體育及旅遊局局長羅淑佩也有捧場，大讚棟篤笑「太棒了」，形容自己很久沒笑得那麼厲害。
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