議員批上市程序複雜礙中概股回流　財庫局：審批日數已由61減至28

政府正積極促進企業來港上市，民建聯立法會議員李慧琼今日（16日）提出質詢，關注證監會及港交所檢討上市制度的進展。財經事務及庫務局副局長陳浩濂回應表示，「港交所與證監會正持續檢視上市機制，在平衡風險與投資者保障的前提下，積極吸引優質企業來港上市。」



李慧瓊就證監會及港交所檢討上市制度，提問政府對便利新興產業和海外企業來港集資的政策方向。（直播截圖）

李慧琼質詢會否調整同股不同權及創新產業上市門檻

李慧琼提出三個問題，包括「會否推動調整同股不同權公司及創新產業企業的上市門檻」、「會否優化上市公司的公眾持股量及市值規定」，以及「如何提升上市審批效率」。陳浩濂回答，港交所已放寬大中華發行人在香港第二上市的市值要求，並刪除創新產業公司的條件，同時給予合資格的不同投票權架構企業更大靈活性。

此外，港交所及證監會在2024年9月下調特專科技公司的上市市值門檻，並於今年5月開通科技專線，為生物科技等企業提供上市前指引，相關措施亦適用於海外科技企業。

關於優化公眾持股量及市值規定，陳浩濂表示，港交所正研究按發行人市值分層設定最低公眾持股量，並已就相關建議展開諮詢，未來將根據意見進一步調整。

陳浩濂表示證監會與港交所持續檢視上市機制，在平衡風險與投資者保障的前提下，積極吸納更多優質企業。（直播截圖）

陳浩濂：提升審批效率 加強海外企業支援

在提升上市審批效率方面，陳浩濂指出，證監會及港交所已優化審批流程，提高透明度，確保審批時間更具確定性。港交所亦簡化海外發行人上市規定，引入統一的股東保障標準，並為不同司法管轄區的企業提供上市指引。此外，港交所持續擴大認可海外交易所名單，繼2023年及2024年納入沙特、印尼、阿布扎比及杜拜交易所後，今年3月再新增泰國交易所，使認可交易所增至20間，便利更多海外企業來港第二上市。

林健鋒籲當局將不及時的監管條例廢除或者修訂，或將「有爭議性的問題放低唔做住」。（直播截圖）

林健鋒批上市程序複雜：公開資料都問完再問

商界（第一）立法會議員林健鋒批評，「現行上市程序好複雜，時間長、門檻高，公司回覆問題往往答完又要再答，即使係公開資料都要問完再問。」他建議當局進一步拆牆松綁，訂立更進取的KPI。他強調「現在不是要超英趕美、你有我有，而是要吸引內地、新興市場企業、美國上市公司回流。」

陳浩濂回應指，證監會與港交所去年優化上市流程後，審批時間從2022年61天大幅縮減至今年28天。新制下，監管機構同步評估申請，40天內完成不超過兩輪意見回覆，效率顯著提升。

譚岳衡詢問政府是否有具體上市比例目標，「例如未來五年增加到15%」。（直播截圖）

香港國際企業上市遠遜紐約倫敦 譚岳衡促訂具體指標

選委界譚岳衡指出，香港國際企業上市比例僅5%至10%，遠低於倫敦及美國市場，建議政府訂立具體指標吸引更多海外企業。陳浩濂表示，港交所近年積極擴大認可交易所範圍，並加強在東盟及中東的推廣，未來將透過重點企業辦公室及海外經貿辦宣傳香港上市優勢，吸引國際公司利用本港融資平台。

陳浩濂總結，「政府聯同證監會同港交所會繼續加強對外推廣，宣傳香港金融服務優勢。港交所會探索進一步擴大認可交易所範圍，簡化海外發行人上市程序，更積極為發行人提供指引。」