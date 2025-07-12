來稿｜促進更多海外優質企業來港上市

來稿作者：龍子明



立法會議員陳仲尼議員聯同民建聯同仁，提出「進一步優化《上市規則》促進海外優質企業來港上市」建議書，這份聚焦優化《上市規則》、吸引海外優質企業來港上市的建議書，有利於香港鞏固國際金融樞紐地位、注入市場新活力。

期望當局積極考慮，以促進更多海外優質企業來港上市。建議書提出的十項優化建議，堪稱香港金融市場拓寬護城河的關鍵落子。尤其針對同股不同權（WVR）機制的革新方案，直面當前掣肘香港吸引新經濟企業及中概股回歸的核心瓶頸。

建議核心直擊提升市場效率與國際相容性。簡化上市流程、優化資訊披露規則等舉措，將顯著降低優質企業赴港融資的時間與合規成本；而引入更適應新經濟公司特徵的上市標準，則精准拓寬了「源頭活水」的引入管道。這些關鍵性制度優化，無疑將大幅增強香港市場對高速成長的全球科創企業、以及成熟行業領導者的吸引力，使香港成為其亞洲資本佈局更具競爭力的首選地。

同時，強化跨境監管協作、完善投資者保護機制等配套建議，更是維護市場公平有序、鞏固國際投資者信心的基石。只有持續完善法治化、國際化、便利化的營商環境，才能確保引入的「活水」真正滋養市場、實現企業與投資者的共贏。

首先，市值門檻鬆動彰顯務實彈性，現行400億港元硬性門檻將諸多具備成長性的優質企業拒之門外。建議將市值要求降至200億港元，並引入「三年最高值或平均值」的靈活計算方式，實為破冰之舉。這不僅契合新經濟企業估值波動的特性，更為港交所對接海外資本市場（如納斯達克、紐交所）的成熟標的鋪設快車道。

其次，時間界限機制試水「中概股先行」，堪稱穩健創新的平衡術。允許過去三年業績披露期前已採用WVR架構的中概股率先回流，既回應了中概股回歸的迫切需求，又以可控風險測試機制穩定性。待運作順暢後擴展至其他海外企業，為制度優化提供寶貴的壓力測試空間。

此雙軌建議劍指兩大痛點：過高的靜態門檻與僵化的架構時限。若得以實施，香港將顯著提升對高增長型科技企業及海外上市中概股的制度競爭力，為國際金融中心注入源頭活水。當務之急在於監管機構能否以同樣魄力，將這份「破局思維」轉化為制度現實，助香港在新經濟融資賽道重奪先機。

當此全球金融格局深度調整之際，香港以更開放的姿態擁抱改革，積極吸納海外優質上市資源，不僅將極大提升市場深度與活力，更能強化其作為連接內地與全球資本市場的「超級橋樑」作用。

香港作為國際金融中心，其資本市場的發展活力與深度，直接關乎區域經濟格局。近年來地緣政治影響及新加坡等國際金融中心的競爭加劇，香港新股上市吸引力有所減弱。如何主動破局，吸引更多海外優質企業來港上市，已成當務之急。

需大力發展專業服務配套，提升法律、會計、投行等機構的國際化服務能力；深化離岸人民幣市場建設，豐富外匯風險管理工具，解決企業資金跨境流動的後顧之憂；積極爭取中央政策支持，探索與內地資本市場更深層次的互聯互通機制，凸顯香港「超級連絡人」的獨特價值。

吸引海外優質企業非一日之功。唯有以更具彈性的制度設計、更富活力的市場生態、更加主動的全球拓展，方能讓香港資本市場煥發持久生機，穩固其作為全球企業及國際資本首選平臺的崇高地位，進一步鞏固國際金融中心地位。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠會長。文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



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