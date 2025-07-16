《監獄規則》修訂周五刊憲即日生效　下周三提交立法會審議

特區政府將於周五（7月 18日）在憲報刊登《2025年監獄（修訂）規則》，即日生效。《修訂規則》將於下周三（7 月23日）提交立法會進行先訂立後審議的程序。保安局發言人稱，政府會全力配合立法會的審議工作，以期進一步築牢維護國家安全屏障。



保安局在本月3日建議修訂《監獄規則》，賦權懲教署基於特定目的或因應不同情況，對探訪在囚人士、在囚人士與律師接觸，以及對囚犯生活管理，包括衣著及飲食等方面施加限制。保安局發言人稱，《監獄規則》已經實施多年，有必要檢視《監獄規則》是否切合維護國家安全和現今懲教院所管理的需要。

特區政府在7月3日將《監獄規則》的修訂建議，提交至立法會保安事務委員會。（盧翊銘攝/資料圖片）

保安局強調，提出今次修訂前，審視過往羈管被定罪和候審在囚人士的相關執法經驗，懲教院所未來可能面對的國家安全風險和保安威脅，其他司法管轄區（包括英國、美國、加拿大、澳洲、新西蘭和新加坡等）的相關法律和實踐經驗。通過修訂，可完善《監獄規則》，以確保能夠有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，持續鞏固懲教人員執行職務的法律基礎，維持監獄的保安、秩序及紀律，並促使在囚人士改過自新和保障其合法權益。