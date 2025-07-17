房委會委員梁文廣倡政府商場減租　與商戶捱過難關避免淪「死場」

家庭用品連鎖店日本城早前被誤傳結業，老闆闢謠後苦訴業主不願減租，其中一間房署石硤尾邨商場分店更因而結業，呼籲政府帶頭減租，在社會引起廣泛討論。房委會委員、A4聯盟立法會議員梁文廣今天（17日）向《香港01》建議房委會考慮個別地區或全港商場同時減租，與商戶一起捱過經濟周期波動，同時與續約的商戶探討一年至半年優惠租金安排，透過靈活處理減租，可避免政府商場淪為「死場」。



梁文廣（盧翊銘攝）

房委會商場。（資料圖片）

房委會的商業單位一般採用三年標準租約，以公開招標方法出租。梁文廣認為處理房屋署處理商戶租金靈活性不足，中標後三年租約期間不能改變租金，「經濟洪水好急，三年唔知翻咗幾多次，如果仲係用無靈活度處理方式，令唔少舖頭結業」，若接連有店舖結業，商場淪為死場，故建議推出改善措施「救返舖頭」。

第一，如果租期未完結，但出現經濟周期波動，梁文廣認為房署應考慮個別地區或全港商場同時減租，因為周期影響不代表個別店舖經營不善蝕錢，「舉例北上消費熱潮可能令到北區商場營運環境變得比較差，唔係佢做生意唔叻，可以考慮整個屋邨商場減租」，整體減租更加公平，避免只優惠個別商戶。

房委會商場。（資料圖片）

第二，如果租期已完結，商討續租期間出現經濟周期波動，梁文廣認為可提供一年至半年優惠租金水平，「起碼捱得過經濟周期，好轉改善再做租金調節」，相信可吸引面對困境的商戶續租。

房委會商場。（資料圖片）

梁文廣重提疫情期間房委會曾推出減租措施，如今面對突如其來的經濟周期波動，亦應考慮開先例靈活處理減租，避免政府商場變「死場」，否則吉舖處處，難以向外界說香港經濟向好。