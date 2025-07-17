羅淑佩參觀運動消閒博覽　試玩棍網球拉划艇機

香港運動消閒博覽周三（16日）在會展中心正式開幕，文化體育及旅遊局局長羅淑佩周四（17日）前往參觀，包括到訪GO PARK Sports首次設置的攤位，她在3D直立板場景前打卡留念，並和專業教練、中國香港棍網球總會營運總監麥浩駿一齊試玩棍網球。



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羅淑佩：雖然有冷氣但也出了一點汗

羅淑佩在其社交平台表示，她連續兩日去會展，前日是為兩個活動主禮和參觀書展，周四就去體育博覽參觀。她在個多小時內參觀了體院、Go Park、遊樂場協會、Live4well、Avant Sports、3-3籃球和潛水歷險會的攤位，也做了幾項運動，包括拉了一分鐘划艇機（共400米左右），做了兩分鐘深蹲，和試玩了lacross和pickleball。她表示，雖然有冷氣但也出了一點汗，形容感覺不錯。

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GO PARK Aqua水上活動中心開幕 開展島嶼深度遊

至於GO PARK Sports於運動消閒博覽設置攤位，藉此推廣西沙GO PARK豐富的運動體驗、運動旅遊及海岸線旅遊，響應「香港無處不旅遊」的理念。攤位設有立體的3D直立板打卡站，仿佛置身於西沙海上衝浪；不同時段亦設有多項運動體驗區，包括板網球、匹克球、棍網球等，並有專業教練及運動機構代表親自指導。此外，現場還設限定優惠，包括以半價報名運動常規課程。而參觀人士完成任務後，亦可獲得限定禮品。

西沙GO PARK佔地130萬平方呎，包括100萬呎的多元化戶外運動公園 GO PARK Sports，以及30萬呎的運動商業綜合部份，集運動、娛樂、餐飲及休閒體驗於一身。

距離西沙GO PARK約6分鐘步程的GO PARK Aqua水上活動中心早前亦已正式開幕，佔地13萬平方呎的全新活動中心位於西沙海岸線，設有三大特色探索之旅，包括全方位水上運動、生態遠足導賞團及單車導賞體驗。此外，GO PARK Aqua亦開展島嶼深度遊，幫助參加者了解其中的生態文化及歷史。