屯門填海發展「智綠產業港」　採用園區模式棄傳統賣地

發展局建議在龍鼓灘及屯門西提供總面積約301公頃的新發展土地，用作發展「智綠產業港」，並且採用園區方式發展四大核心產業。發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲今（22日）在立法會回應議員就相關問題提出的質詢時表示，產業發展模式有別於傳統賣地批地形式，負責營運土地的公司也未必是法定機構，但他們能夠批管這些土地，並且招商引入龍頭企業，與其溝通有關落戶的優惠政策。



有議員擔心局方重整現有棕地作業會令到業界無地可搬，詢問時間上是否能夠配合到。何珮玲回應稱正在抓緊時間做規劃及工序，期望在2028年可以開始填海，而首批出來的土地也會先幫棕地作業，從而促進它們升級轉型，配合區內發展核心產業發展。



發展局建議在龍鼓灘及屯門西提供總面積約301公頃的新發展土地，用作發展「智綠產業港」，並且採用園區方式發展四大核心產業。（資料圖片）

發展四大產業 政府料可帶來逾3.5萬就業機會

立法會發展事務委員會今日（22日）討論龍鼓灘填海和重新規劃屯門西地區的發展建議。發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲表示，當局建議在龍鼓灘及屯門西提供總面積約301公頃的新發展土地，包括透過近岸填海造地約190公頃，以及改造約111公頃的現有土地。她續指，當局建議以「智綠產業港」作為發展定位，發展4個具增長潛力的產業，分別是「綠色/新能源」、「先進建造業」、「循環經濟」和「現代化物流業/內河碼頭」，估算日後可帶來逾3.5萬個就業機會。

發展局常任秘書長(規劃及地政)何珮玲表示，當局建議在龍鼓灘及屯門西提供總面積約301公頃的新發展土地，包括透過近岸填海造地約190公頃，以及改造約111公頃的現有土地。（立法會直播）

洪雯關注營運公司屬性 發展局：未定是法定機構，但可批管土地招商

對於當局計劃不再採用傳統工業區概念，而是選擇靠公司進行系統化營運，選委界議員洪雯質疑公司是否規定是法定機構，周邊需要哪些配套才能吸入企業投資。何珮玲回應指，今次發展模式有別於傳統賣地批地形式，而是向着園區式發展；而負責營運產業土地的公司未必一定是法定機構，但他們也能夠去批管土地，也可以招商引入龍頭企業，與其溝通相關優惠政策去吸引他們落戶產業園區。

對於當局計劃不再採用傳統工業區概念，而是選擇靠公司進行系統化營運，選委界議員洪雯就質疑公司是否規定是法定機構，周邊需要哪些配套才能吸入企業投資。（立法會直播）

填海區擬建綠化水道 何俊賢指維護費大「不如填埋佢」

此外，當局也計劃在龍鼓灘填海區以北和以東沿岸提供兩條綠化水道，從而讓人休憩或產生新經濟。然而，漁農界議員何俊賢擔心該地河沖水流導致的維護費用或會較大，直言「不如填埋佢」。他又表示，三聖避風塘重設16區在短期內會有噪音，建議內河碼頭新填出來的部分在某程度上要承受到噪音。

同時，他也建議政府興建有經濟價值的東西，「不要再起完全零經濟效益的單純海濱公園」。何珮玲回應指會考慮相關建議，又指出屯門西沒有住宅，適合搬遷公眾貨物起卸區，與周圍環境也能兼顧。

漁農界議員何俊賢擔心該地河沖水流導致的維護費用或會較大，直言「不如填埋佢」。（立法會直播）

立法會發展事務委員會主席盧偉國擔心局方重整現有棕地作業會令到業界無地可搬，詢問時間上是否能夠配合到。（立法會直播）

盧偉國憂棕地業界「無地可搬」 發展局：首批土地先助升級轉型

立法會發展事務委員會主席盧偉國擔心局方重整現有棕地作業會令到業界無地可搬，詢問時間上是否能夠配合到。何珮玲回應稱正在抓緊時間做規劃及工序，期望在2028年可以開始填海，而首批出來的土地也會先幫棕地作業，從而促進他們升級轉型，配合區內發展核心產業發展。