建焚化爐｜龍鼓灘一帶居民反對　斥會致道路塞爆　促另建新路連接

政府計劃在屯門曾咀發展現代轉廢為能焚燒發電設施 I･PARK 2，料將有更多垃圾車駛經龍鼓灘路，因此龍鼓灘一帶多條村的居民一直反對，指該區一帶本已有多項厭惡性設施，而所有車輛都要經龍鼓灘路出入，「飽和度已無法再容忍」，村民早上出得屯門回不到家。



由於政府已否定興建行車隧道連接 I･PARK 2選址、即新界西堆填區一帶至屯門，故此該區多條村要求政府另興建車路，連接堆填區一帶及港深西部公路，減少駛經龍鼓灘路的車輛數目，令居民可「無臭」生活，惟未能成功約見官員反映。



每日有大量載有垃圾及廢物車輛駛經龍鼓灘路，居民恐轉廢為能焚燒發電設施 I･PARK 2建成後會有更多。（倪清江攝)

每日有大量載有垃圾及廢物車輛駛經龍鼓灘路，居民恐轉廢為能焚燒發電設施 I･PARK 2建成後會有更多。（倪清江攝)

每日有大量載有垃圾及廢物車輛駛經龍鼓灘路，居民恐轉廢為能焚燒發電設施 I･PARK 2建成後會有更多。（倪清江攝)

每日有大量載有垃圾及廢物車輛駛經龍鼓灘路，居民恐轉廢為能焚燒發電設施 I･PARK 2建成後會有更多。（倪清江攝)

屯門西部厭惡性設施應有盡有

由屯門西部龍門路向西行，經龍鼓灘路往稔灣路，迎面而來有內河碼頭、園林廢物回收中心、填料庫、鋼鐵廠、英坭廠、發電廠、瀝青廠、另一發電廠、水泥廠、曾咀靈灰安置所、煤灰湖、污泥處理中心、綜合廢物管理設施I･PARK 1、新界西堆填區、稔灣港島西廢物轉運站、北大嶼山廢物轉運站，所有厭惡性設施應有盡有。

污泥處理設施T•PARK踏入啟用六周年，當局指共處理超過270萬公噸污泥。（資料圖片）

新界西堆填區。（環保署圖片）

的青山發電廠。（資料圖片/張浩維攝）

運載重污染物車輛行道理與居民「生命線」重疊

這些設施正正在龍鼓灘村的南部及北部，居民出入都必須經過這些厭惡性設施集中的區域；而運載垃圾、廢物及重污染物的車輛，也必須經過該區唯一的道路，與居民「生命線」重疊。龍鼓灘居民代表劉志誠指龍門路迴旋處，每日早上必然塞車，「居民出去都唔敢返嚟，泥頭車又成日炒車。」

淤泥車流出淤泥半日始清理完 原居民代表：臭到死

龍鼓灘原居民代表劉威平說，月前曾有淤泥車駛經龍鼓灘路時爆尾板，導到淤泥流出，「臭到死，打去投訴，佢哋話要先搞清楚係邊個，嗰日搞咗半日先清洗好。」他指這種事故，每年總有一兩次，至上月底掛在路邊的橫額，仍留有淤泥跡作為「污點」紀錄。

由於稔灣的新界西堆填區就在附近，劉威平指垃圾車駛經頻繁，每年有八至九個月吹微風時，居民都要長期開冷氣，「等堆填區收工冇車，先可以開窗。」

月前曾有淤泥車駛經龍鼓灘路時爆尾板，導到淤泥流出，「證據」仍留在反對建焚化設施的橫額上。（倪清江攝)

月前曾有淤泥車駛經龍鼓灘路時爆尾板，導到淤泥流出，「證據」仍留在反對建焚化設施的橫額上。（倪清江攝)

龍鼓灘村掛滿橫額反對轉廢為能焚燒發電設施

政府擬於曾咀靈灰安置所與香港首個自給自足的污泥處理設施T · PARK 「源．區」中間，興建轉廢為能焚燒發電設施I･PARK 2，龍鼓灘村內的白底紅字橫額，正正是反對這項建議。

居民去年在給政府的反對信中指出，龍鼓灘路是單線雙方行車「根本無路可走」，當焚化設施建成後，由陸路運送垃圾會大大增加，嚴重影響龍鼓灘交通。劉威平說，雖然政府稱將來八成垃圾會經水路運往I･PARK 2，只有兩成經陸路，但對此抱有懷疑。

環保署將於屯門曾咀興建第二座轉廢為能焚燒發電設施I･PARK 2，署方去年發出概念圖，指設施原本預計2030年代初落成，最新預計可望提早兩年完成。（立法會文件圖片）

擬議的 I･PARK2 的位置圖。(屯門區議會文件)

擬議的 I･PARK 2 的工地平面圖。(屯門區議會文件)

建隧道連接堆填區至屯門遭否決

為配合新界西堆填區擴展計劃，政府早年提出改善屯門稔灣路及深灣路的計劃，曾考慮興建隧道連接堆填區至屯門一帶，減少車輛經過龍鼓灘，惟最終以不符成本效益為由，剔除有關隧道方案，居民曾入稟司法覆核。

劉威平指出，單是每日經過龍鼓灘路的寫字樓車輛已過百架，尚有無數運載垃圾及廢物的車輛。他表示不時有車輛衝燈，過往曾有居民過路時被撞死，曾要求當局安裝衝紅燈攝影機及偵速攝影機，在被拒後居民自己安排閉路攝影機。

龍鼓灘村及附近多村代表，反對政府在未有足夠道路設施下，興建轉廢為能焚燒發電設施I･PARK 2。（倪清江攝)

村民代表要求另興建車路 連接堆填區及港深西部公路

多條村要求政府在I･PARK 2時，應另設道路前往，要求另興建車路連接堆填區一帶及港深西部公路，令載垃圾及廢物的車輛，可由元朗流浮山一方，經公路直接到堆填區及I･PARK 2一帶，不用經龍鼓灘路。