政府研新界發展鄉村店舖與民宿　為誰「拆牆鬆綁」？

立法會大會昨日（23日）討論政府是否檢討新界原居民小型屋宇政策，再度觸及丁屋與丁權問題。多位議員關注政策檢討、審批進度及北部會區城鄉共融進度。政府官員回覆時稱，終審法院確認小型屋宇政策屬《基本法》第四十條保障的新界原居民合法傳統權益，政府現階段無意重檢政策，亦無計劃採納「丁廈」概念，同時又表示會對既有政策「拆牆鬆綁」，透過「城鄉共融」釋放鄉村潛力。



「城鄉共融」是北部都會區發展策略六大規劃原則之一，政府提出營造「城市與鄉郊結合、發展與保育並存」的獨特都會景觀。然而，北都規劃的推進繞不開固有的土地利益結構，「城鄉共融」的內涵日益模糊，當政策討論再被丁屋與丁權爭議喧賓奪主，丁屋政策引發的套丁等亂象殷鑑不遠，要實現北都發展願景，真正需要拆牆鬆綁的是拘泥於既有視野與利益格局的治理思維桎梏。



議員指丁屋申請審批慢 發展局：每年批准宗數增五成半

新界原居民「丁權」及相關的丁屋政策是香港深層次社會結構矛盾的縮影，當中不僅涉及社會資源不公與市民權利不平等等爭議，也令約達900公頃土地被「晾起」，未能有效利用以助香港解決住屋與經濟產業發展困局。特區政府近年推動「北部都會區」發展，令箇中矛盾再度突顯。

昨日的口頭質詢由本身為新界原居民的選委界議員何君堯提出，他開宗名義引述終審法院2021年裁決指，新界小型屋宇政策屬原居民合法傳統權益，繼而指出有意見認為現行的小型屋宇政策已實施超過50年，在執行和細則上已過時，詢問政府有否檢討相關政策。

本身為新界原居民的選委界議員何君堯指出，有意見認為現行的小型屋宇政策已實施超過50年，在執行和細則上已過時，詢問政府有否檢討相關政策。（立法會直播）

署理發展局局長林智文回答指，終審法院2021年已裁定小型屋宇政策合法合憲，政府無計劃檢討有關政策安排。終院當年裁定，丁屋政策時受《基本法》第40條所保障的「傳統權益」，故男性原居民仍可繼續以私人協約、換地或免費建屋牌照等三種形式建屋。不過，相關「權益」只是「申請權」，特區政府仍有權否決申請，亦可修改整個丁屋政策。

多名議員關注丁屋申請審批緩慢，李世榮指出，三區鄉事委員會居民曾反映大量申請未獲審批。（立法會直播）

何君堯要求的檢討的其實不是終院裁決相關的傳統權益爭論，而是政府會否放寬丁屋用地。多名參與質詢的議員亦關注丁屋申請審批緩慢。新界東南議員李世榮指出，其選區內三個鄉事委員會的居民曾反映大量申請未獲審批。鄉議局主席劉業強更以沙頭角個案批評「等到80歲都未批」。

林智文回應稱，地政總署自2021年起推出多項優化措施，包括同步處理不同範疇的流程、簡化處理反對意見的程序及採用會議形式與申請人面對面直接商討等，令申請宗數由2022年的2300宗增至2024年的逾2500宗，而每年獲批准的宗數亦由500多宗增至800多宗，增幅超過五成半。

另外，為加快小型屋宇發展，地政總署於今年1月在元朗地政處以先導形式，推行自行核證計劃，讓地段業權人可以選擇自費委聘註冊專業人士，擬備並提交自行核證完成完工證規定事項的相關證明書，從而善用業界資源加快審批，亦為計劃下提交的申請精簡和加快審批流程，目標在收到文件後10個星期內完成處理，署方已於今年7月把計劃的適用範圍擴展至北區地政處。

署方已於今年7月把計劃的適用範圍擴展至北區地政處。（資料圖片）

「丁廈」與現行制度相悖 林智文：分散政府精力和資源

根據丁屋政策，年滿18歲的新界原居民男性後人可獲得一次在新界以免補地價方式興建村屋的權利，然而，男丁可以世代繁衍，土地卻是有限資源，有丁權並不代表並然可以建屋。2018年土地大辯論期間，政府委任的專責小組為求更有效利用逾900公頃預算興建丁屋的政府土地，提出增加鄉村式地帶發展密度，發展「丁廈」。何君堯提出的另一條問題正是，政府會否考慮「社會人士」提出的「丁廈」概念，集合原居民「丁權」合建為現代化大樓。

林智文回應指，「丁權」在政策、法律及規劃三方面皆與現行制度大相逕庭。首先是違反《建築物條例》對小型屋宇的層高和密度限制：小型屋宇不得超過三層及不得高於8.23米，上蓋面積不得超過65.03平方米。在規劃層面方面，本來規劃作低層、低密度屋宇發展的土地未必適合用作高層、高密度樓宇發展。

林智文強調，發展北都是整體社會共識，亦是政府的優次，「丁廈」則會分散政府的精力和資源。（立法會直播）

「丁權」奇貨可居，衍生層出不窮的違法「套丁」亂象，但土地大辯論專責小組當年探討丁權，目的並非堵截套丁謀利問題，亦避免觸及為丁權設立「夕陽條款」等根本解決方法。有關選項最終隨着土地大辯論結束而不了了之，但北部都會區發展令新界土地問題再成社會關注議題。

林智文強調，發展北都是整體社會共識，亦是政府優先事務，「丁廈」會分散政府的精力和資源。他又稱，政府正委託顧問研究「城鄉共融」措施，政府將會探討更多拆墻鬆綁的措施，鼓勵適量提供鄉村店鋪、食肆及民宿設施，亦會適當保育及活化歷史建築，提供場地進行傳統活動，從而推動「無處不旅遊」，豐富鄉郊生活體驗。

現屆政府把發展北都視為打破香港發展困局的關鍵所在，但北都發展屢被詬病進度緩慢，其中一大阻力正是土地問題。丁屋政策對土地規劃和房屋供應造成的影響顯而易見，政府與議員探討如何更合理利用資源來增加房屋供應與為經濟產業發展提供空間，都是應有之義。但若只是在不合時宜的政策基礎上尋求所謂「拆牆鬆綁」，繼續用鴕鳥做法處理丁權問題與丁屋政策，只是繼續向既得利益者傾斜，無法帶來真正的破局。