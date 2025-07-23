突發！葉劉半山寶雲徑晨運遇意外　左手骨裂急入院打石膏

新民黨主席葉劉淑儀今天（23日）出席立法會《同性伴侶登記條例草案》委員會首次會議時，左手「打石膏」示人。她透露昨天（22日）到半山寶雲徑晨運散步時「或許是路面濕滑」，不慎滑倒左腕著地，愈發疼痛，急入院照X光發現左腕輕微骨裂，要兩至三星期復元。



不過，她說雖然行動稍有不便，但沒影響日常工作。早已表態支持訂立同性伴侶替代框架的她，堅持如常出席《同性伴侶登記條例草案》會議，更手持《草案》與打石膏的左手一同合照，以示決心。



新民黨主席葉劉淑儀左手「打石膏」。（葉劉FB）

葉劉半山寶雲徑散步滑倒

葉劉在立法會感謝大家慰問，她解釋受傷源於颱風過後，由於已多天沒有戶外運動，於是前往寶雲徑散步。期間，她說喜見路政署及康文署外判工作人員，已努力將大量被吹散落地的樹枝清理，將其移至路旁，騰出通道讓市民如常使用環境優美的行山徑。

新民黨主席葉劉淑儀左手「打石膏」。（香港01攝）

葉劉左腕骨裂 打石膏兩至三星期

不過，她說或許是路面濕滑，散步期間不慎滑倒左腕著地，一名途經外傭隨即將她扶起。直至昨午出席立法會發展事務委員會期間，左腕愈發疼痛；傍晚前往港怡醫院求診，照X光後發現左腕輕微骨裂，主診醫生表示雖慶幸未有移位，但仍需打石膏治療，下星期到醫院覆診，傷勢待兩至三星期便可逐步復元，現時包紮左臂繼續上班。

輕傷雖然帶來少許不便，但我依然會全力投入議會工作。 新民黨主席葉劉淑儀

葉劉：沒影響日常工作

葉劉表示，經過一晚休息及服用止痛藥後，左臂痛楚已稍為減退。雖然行動稍有不便，但並沒影響她的日常工作，今早如常出席《同性伴侶登記條例草案》委員會首次會議，並選出陳勇及吳永嘉擔任正、副主席。

葉劉淑儀。(葉劉淑儀FB)