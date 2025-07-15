立法會辦駐港總領事交流酒會　梁君彥：香港潛力無限非「死城」

立法會今日於綜合大樓宴會廳舉行駐港總領事及名譽領事交流酒會，立法會主席梁君彥致辭時強調，香港經歷2019年社會事件與疫情挑戰後，核心根基受到考驗，但本港展現出韌性。他以三大國際認證佐證復蘇實力：香港仍是世界第一自由經濟體，投資環境全球排名第一，並繼續保持亞太區第一大金融中心地位。



梁君彥：香港蘊藏無限機遇生命力

梁君彥列舉經濟復蘇成效指，政府人才計劃累收逾50萬申請，近20萬人才已落戶香港；過去兩年半協助1,300家海內外企業在港拓展業務，引進外來直接投資逾1,600億港元。「這些數字表明香港蘊藏有無限機遇的生命力」，他直指「這不是一座死城的跡象」。

立法會今日（7月15日）於綜合大樓宴會廳舉行駐港總領事及名譽領事交流酒會。（王晉璇攝）

他特別指出，在完善選舉制度及落實「愛國者治港」原則後，本屆立法會通過法案數量較上屆同期倍增達117條，批准撥款逾6,500億港元，並成功訂立《維護國家安全條例》，為社會築牢發展基石。

香港將繼續成為全球最具活力和韌性城市之一

展望未來，梁君彥闡明立法會將聚焦推動北部都會區戰略發展、提升國際法律及爭議解決服務地位、建設中學教育國際樞紐，以及在健全監管下發展創科與Web3技術四大領域。

立法會今日（7月15日）於綜合大樓宴會廳舉行駐港總領事及名譽領事交流酒會。（王晉璇攝）

他強調香港在「一國兩制」下的內聯外通獨特優勢。今年中央政府工作報告首度明確支持香港開展國際合作，立法會近兩年在內地主要城市進行17次考察、以及出訪馬來西亞、印尼和新加坡，積極推動香港加入區域全面經濟夥伴協定（RCEP）。

梁君彥重申本港零關稅自由港、普通法制度及法治傳統核心優勢不變，縱使地緣政治緊張與關稅「武器化」衝擊，仍為企業提供罕有確定性，香港將繼續成為全球最具活力和韌性的城市之一。