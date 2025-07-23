為公眾健康加煙稅但卻減烈酒稅？　謝偉俊：政府有啲精神分裂

政府自去年10月起大幅調低烈酒稅，進口烈酒售價高於200元以上的部分，稅率從100%降至10%。商務及經濟發展局副局長陳百里今日（23日）在立法會回應議員口頭質詢時表示，減稅有效鼓勵了高價烈酒貿易，但相關措施實行時間尚短，成效仍有待觀察。



有議員批評當局未能交代調低烈酒稅的實質成效，等同「交白卷」。另有議員指政府為了保障公眾健康而加煙稅及推動禁煙，調低烈酒稅卻只講錢，少提公眾健康。陳百里回應稱，會加強對市民在飲酒健康上的宣傳教育。



商務及經濟發展局副局長陳百里表示，會加強對市民在飲酒健康上的宣傳教育。（直播截圖）

調低烈酒稅後進口貨量升逾兩成

民建聯選委界立法會議員黃英豪今日就烈酒質詢政府，有否達成先前保證的預期成效，即促進香港成為高價烈酒貿易中心，及帶動餐飲、酒店、物流倉儲等行業發展，以及會否再調低烈酒稅。

民建聯選委界立法會議員黃英豪今日（23日）就烈酒稅質詢政府，有否達成先前保證的調低烈酒稅的預期成效。（直播截圖）

陳百里指，自去年10月16日調低烈酒稅，至今年6月底的已有8個半月，進口並且完稅的烈酒貨量與價值，與8個半月前比較均有上升，其中烈酒進口貨量上升逾兩成，價值更大幅上升接近九成。惟由於措施實行時間仍短，成效有待觀察。

他強調政府已充分平衡推動經濟發展、維持公共財政穩健及保障公眾健康的政策考慮，會適時檢討措施成效，至於進一步調低烈酒稅，需要審慎考慮和從長計議。

行政長官李家超2024年施政報告中提到，進口價200元以上的烈酒，稅率由100%大減至10%。(梁鵬威攝)

黎棟國：調低烈酒稅成效「交白卷」

新民黨選委界議員黎棟國質疑，當局並未能交代調低烈酒稅的實質成效，「嘢做咗好多，但成效去到邊，仍然都係交白卷」。他要求政府解釋，根據現行數據，評估得出什麼結果。

陳百里回應，政策出台後，很多業界人士參與銷售，亦帶動投資和商業活動。他指，過去8個半月的烈酒拍賣量提升，證明已有效推動高價烈酒的高增值產業。

立法會議員黎棟國。（直播截圖）

謝偉俊：政府對煙與酒有「邏輯上的矛盾」

謝偉俊提出，煙和酒同樣有毒，但政府的立場和政策「都有啲精神分裂和政策矛盾」，存在「邏輯上的矛盾」。他指出對煙採取加稅等高壓手段，對酒卻沒有類似考量，要求政府解釋對煙和酒的政策為何有如此大的分歧。

話唔鼓勵吸煙，所以要加稅，用高壓手段處理。酒呢，就似乎完全冇呢個考量，雖然話要照顧公眾健康，但都係講錢，講『公共財政穩健』，當局完全係精神分裂嘅狀態。 選委界立法會議員謝偉俊

陳百里表示，調低烈酒稅是為鼓勵高價值的烈酒，如威士忌、中國白酒發展高增值產業，至於市民健康方面，局方會繼續加強宣傳教育，提升市民認知。