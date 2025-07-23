審計報告｜六成墮窗樓宇不在強制驗窗之列　帳委會倡好市民獎鼓勵

撰文：何夏怡
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立法會政府帳目委員會發表報告，針對今年三月審計報告關注強制驗窗和街道潔淨服務問題。強制驗窗方面，帳委會主席邵家輝建議政府全面檢視管理，支援有困難的業主。委員龍漢標認為，政府應考慮表揚自願驗窗、修葺樓宇的市民，例如設「好市民獎狀」，吸引市民主動參與。

被問到審計報告多年揭發同一類型問題，惟部門卻沒有改進，是否應該引入罰則？委員簡慧敏稱，希望可以做到「人事兼治」，即審計署、帳委會發掘不足後給予建議。至於人員懲罰，她說特首已委派政務司司長研究設立「高級公務員責任制」。

第七屆立法會帳委會成員今日（23日）見記者，主席邵家輝發言。（何夏怡攝）

邵家輝倡檢視強制驗窗計劃　修例增阻嚇力

第七屆立法會政府帳目委員會今日召開最後一次會議，總結今年三月發佈的審計報告公開聆訊。邵家輝指，審計署發現2017年至2024年期間發生的墮窗事故中，六成涉事樓宇未收到驗窗法定通知；有涉事樓宇雖收到法定通知，遵辦後仍發生墮窗事故。邵家輝指反映屋宇署在揀選機制、執行驗窗法定通知和監察合資格人士的環節上，均可改善。

雖然保養及維修物業是業主的基本責任，但是鑑於窗戶安全涉及市民生命安全，政府當局不應該只靠業主自覺履行責任，而應採取更積極的監管態度。帳委會促請政府當局盡快修例，提升執法效率和阻嚇力。
邵家輝
第七屆立法會帳委會成員今日（23日）見記者，龍漢標發言。（何夏怡攝）

龍漢標倡設「好市民獎狀」吸引主動驗窗

邵家輝建議政府全面檢視計劃的管理工作，適當支援有困難的業主。參與公開聆訊的龍漢標認為，政府應加大力度鼓勵市民驗窗，更應考慮表揚為自願驗窗、修葺樓宇的市民，加大誘因，如設「好市民獎狀」。

部門屢犯相同錯誤

龍漢標又提到，2020年審計報告曾提出「強制驗樓」計劃的不足之處，和今次「強制驗窗」的問題性質一樣，「無論係揀選、執行、監察、合資格（的問題），兩次審查發現是類似的」，且由屋宇署的同一分組負責。他希望屋宇署不應只跟進審計報告的建議，還應該「舉一反三」，檢視其他組別的問題。

龍漢標稱，帳委會為審計報告所撰寫的報告書，值得不止一個政府部門首長詳細閱讀。（何夏怡攝）

《香港01》早前查閱自1999年來發表的審計報告，發現有部門「屢犯不改」，例如食環署近十年來，審計報告至少兩次提醒署方避免依賴單一承辦商。若果審計報告多年揭發同一類型問題，惟部門卻沒有改進，應如何跟進，是否應該引入罰則？

議員冀審計做到「人事兼治」

龍漢標表示，帳委會為審計報告所撰寫的報告書，值得不止一個政府部門首長詳細閱讀，「因為好多嘢可以借鏡，可以舉一反三」。他舉例今次「強制驗樓」的改進建議，可應用於《建築物管理條例》修訂內容。

第七屆立法會帳委會成員今日（23日）見記者，簡慧敏發言。（何夏怡攝）

簡慧敏希望可以做到「人事兼治」，即審計署、帳委會發掘不足後給出結論和建議。至於對相關人員的處理，她稱：「特首都有委派政務司司長研設『高級公務員責任制』。」

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