啟德體育園籌備組膺特首表揚榜　羅淑佩：對前仆後繼專業表現致謝

「行政長官表揚榜」今天（23日）舉辦頒獎典禮，得獎隊伍分別為赴緬甸地震災區救援的香港救援隊，以及負責啟德體育園開幕的跨部門籌備專組。李家超指獲獎的兩支優秀團隊各展所長，不但為整個公務員團隊樹立典範，更代表香港政府精益求精、無懼挑戰的信念。



文化體育及旅遊局局長羅淑佩在Facebook感謝李家超充份肯定「啟德體育園開幕誇部門籌備專組」工作。她祝賀啟德體育園開幕籌備專組得獎，「對你們前仆後繼、全情投入、不分你我的高度專業表現致以崇高敬意和謝意」，形容專組示範「政府為一體」，也為啟德體育園開幕後能安然渡過考驗打下堅實基礎，感到驕傲。



「行政長官表揚榜」今（23日）舉辦頒獎典禮，得獎隊伍分別為赴緬甸地震災區救援的香港救援隊，以及負責啟德體育園開幕的跨部門籌備專組。（廖雁雄攝）

「行政長官表揚榜」今（23日）舉辦頒獎典禮，得獎隊伍分別為赴緬甸地震災區救援的香港救援隊，以及負責啟德體育園開幕的跨部門籌備專組。（廖雁雄攝）

「行政長官表揚榜」今（23日）舉辦頒獎典禮，得獎隊伍分別為赴緬甸地震災區救援的香港救援隊，以及負責啟德體育園開幕的跨部門籌備專組。（廖雁雄攝）

行政長官李家超頒發獎狀予香港救援隊和啟德體育園開幕籌備專組。（廖雁雄攝）

李家超：獲獎兩團隊為整個公務員團隊樹立典範

行政長官李家超在頒獎禮上致辭指，是次獲獎的兩支優秀團隊各展所長，不但為整個公務員團隊樹立典範，更代表香港政府精益求精、無懼挑戰的信念。

他說，赴緬甸地震災區救援的香港救援隊充分展現堅毅意志、專業能力及團隊精神，實踐國際人道主義，大愛無私；啟德體育園在今年3月1日正式開幕，為香港市民以至海外旅客帶來世界級的美好體驗，籌備專組展現出卓越的組織能力，充分體現政府一體的團隊精神。

行政長官李家超頒發獎狀予香港救援隊和啟德體育園開幕籌備專組。（廖雁雄攝）

行政長官李家超頒發獎狀予香港救援隊和啟德體育園開幕籌備專組。（廖雁雄攝）

行政長官李家超頒發獎狀予香港救援隊和啟德體育園開幕籌備專組。（廖雁雄攝）

行政長官李家超頒發獎狀予香港救援隊和啟德體育園開幕籌備專組，有份到緬甸曼德勒展開搜救工作兩隻消防處搜救犬都獲得表揚。（廖雁雄攝）

行政長官李家超頒發獎狀予香港救援隊和啟德體育園開幕籌備專組。（廖雁雄攝）

行政長官李家超頒發獎狀予香港救援隊和啟德體育園開幕籌備專組。（廖雁雄攝）

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左起：保安局保安事務主任黃國基、香港救援隊指揮官趙汝珏、入境處入境事務主任王銳靖（廖雁雄攝）

趙汝珏(中)說最難忘的經歷在於成功救出一名被困超過125小時的倖存者，並見到當地居民為此開心歡呼。（廖雁雄攝）

今年3月，緬甸發生7.6級大地震，造成重大傷亡。香港政府組織一支跨部門的救援隊伍，保安局、消防處及入境事務處的公務員團隊，聯同醫院管理局的醫護代表，帶同兩隻搜救犬及共重約9噸的救援工具，趕赴緬甸地震重災區之一曼德勒展開搜救工作。

香港救援隊指揮官趙汝珏憶述，該次救援行動面對着極炎熱的天氣，日間氣溫超過40度，故隊員的體力消耗程度亦較快。他說最難忘的經歷在於成功救出一名被困超過125小時的倖存者，並見到當地居民為此開心歡呼。

趙汝珏：冀可成為國家第三支獲國際認可救援隊伍

趙汝珏透露，消防處在土耳其地震救援行動後的2023年11月，已向聯合國申請成為一支國際認可的中型救援隊伍，預計在2026年的第一季會有聯合國專家來港進行認證，期望成為國家第三支獲國際認可的救援隊伍。

保安局保安事務主任黃國基說，香港政府在收到緬甸政府請求後的10個小時內，便成功安排包機將救援隊伍及裝備同日運抵緬甸。（廖雁雄攝）

香港救援隊早抵達緬甸救援

保安局政府保安事務主任黃國基說，參考香港救援隊在土耳其地震救援行動的經驗，決定以包機形式前往土耳其，故當時要做的事包括要將裝備等物品申報，並要向有關國家申請獲准飛越其領空等，最終香港政府在收到緬甸政府請求後的10個小時內，便成功安排包機將救援隊伍及裝備同日運抵緬甸，令香港救援隊成為其中一支最早抵達當地的救援隊伍。

時任保安局緊急事故支援組總保安評核主任紀宛榮說，最難忘的是1月24的演練，6.3萬人中，近8成人可在20分鐘內順利離開。（廖雁雄攝）

五個月內完成啟德體育園約20場測試活動

文化體育及旅遊局、保安局、公務員事務局、運輸及物流局、香港警務處及運輸署組成的啟德體育園開幕跨部門籌備專組，在五個月內完成了約20場測試活動，當中包括五場大規模演練，動員約14萬人次公務員參與，全面測試啟德體育園和周邊設施的承載能力。通過不斷演練及持續優化細節安排，為啟德體育園的啟用作出了準備，同樣獲頒「行政長官表揚榜」。

時任保安局緊急事故支援組總保安評核主任紀宛榮說，最難忘的是1月24的演練，皆因有多達6.3萬人在啟德體育園3個場館進行演練，而離場時有近8成人可在20分鐘內順利離開，認為結果對團隊而言鼓舞。