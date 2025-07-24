立法會通過兩項優化運作決議　議員稱如家規提醒自律自省

立法會今日（24日）通過根據《基本法》第75條及《立法會（權利及特權）條例》動議的兩項議決議案，旨在優化立法會運作，其中包括引入《立法會議員守則》，將現有對議員行為操守及履職表現的規範制度化。新守則及相關機制將於下屆立法會任期開始當日正式實施。有議員形容修訂內容為「立法會家規」，強調制度能提醒議員時刻自律自省。



謝偉俊：四大建議全面優化履職制度

提出議案的議事規則委員會主席謝偉俊表示，是次修訂涉及四項優化建議，其中包括制訂《立法會議員守則》，訂明對議員行為、操守及工作表現的要求，並按不當行為的嚴重程度設立處分機制，同時優化議員利益申報機制，提升議會的透明度和公信力。

提出議案的議事規則委員會主席謝偉俊表示，是次修訂涉及四項優化建議，其中包括制訂《立法會議員守則》，訂明對議員行為、操守及工作表現的要求，並按不當行為的嚴重程度設立處分機制。（直播截圖）

發言議員一致支持 強調自律與問責

在會議上發言的議員均表示支持議案。經民聯議員盧偉國認為，新守則將有助進一步提升議事效率，確保議會決策更緊貼市民需求。民建聯的陳恒鑌指出，社會對議員的期望與日俱增，議員應強化自我監督、自我改善，時刻以更高標準履行職責。工聯會郭偉强則形容修訂內容為「立法會家規」，強調制度能提醒議員時刻自律自省。

工聯會郭偉强則形容修訂內容為「立法會家規」，強調制度能提醒議員時刻自律自省。（直播截圖）

梁君彥：為新一屆議員訂明規範

立法會主席梁君彥在表決後聯同多名議員後見傳媒。他形容，是次通過兩項優化決議案，加上昨日通過《2025年立法會（權利及特權）（訂立）條例草案》，是議會持續進步的重要里程碑。他指出，新一屆議員將有明確制度作依據履職，有助提升議會透明度與效率，亦讓市民能更有效監察議員表現。

他又表示，議員在會上發言一致支持優化機制，反映整體議會對提升履職水平有共同共識，並相信新制度有助議員更貼地、更到位服務香港市民，貢獻國家發展。

立法會主席梁君彥形容，是次通過兩項優化決議案，加上昨日通過《2025年立法會（權利及特權）（訂立）條例草案》，這是議會持續進步的重要里程碑。（黃浩謙攝/資料圖片）

新制度訂明最低要求 不影響參選意欲

對於外界關注新制度或會影響參選意欲，梁君彥回應表示，新守則訂明是社會對議員的最低要求，目的是讓有志參選者清楚知道參選條件與責任所在，並鼓勵參選人以更高標準自我要求。他強調，不相信新制度會對真正有心服務市民的人構成參選阻力。

建制派「班長」廖長江也認同，新制度讓準參選人更清晰了解社會及立法會的要求，有助起衡量自身是否適合參選，是一種公平做法。

建制派「班長」廖長江也認同，新制度讓準參選人更清晰了解社會及立法會的要求，有助起衡量自身是否適合參選，是一種公平做法。 （資料圖片）

新一屆（第八屆）立法會選舉將於年底舉行，明年初上任。新守則及相關制度將於第八屆立法會任期開始當日正式實施。