回應張宇人飲食業聘外勞倡議　孫玉菡：須符本地勞工優先就業要求

飲食界立法會議員張宇人聯多名飲食業界代表昨日（23日）召開記者會，促放寬飲食業聘外勞，並指若本港及早落實輸入外勞的話，或可避免飲食業界最近的倒閉潮。勞工及福利局局長孫玉菡今（24日）出席活動時表示，補充勞工優化計劃的目的旨在保障本地工人優先就業的大前題下，令經濟有發展空間，他強調包括飲食業要輸入外勞，同樣要先經4星期本地招聘的流程，當局會確保每一宗外勞申請個案，均符合本地勞工優先就業的要求。



張宇人昨日（23日）聯同多名飲食業界代表召開記者會，稱若本港及早落實輸入外勞的話，或可避免飲食業界最近的倒閉潮。 （資料圖片/梁鵬威攝）

勞工及福利局局長孫玉菡指，各行業包括飲食業要輸入外勞，同樣都要先經4星期本地招聘的流程，當局會確保每一宗外勞申請個案，均符合本地勞工優先就業的要求。（陳穎欣攝）

孫玉菡指，香港勞動人口已過最高峰時期，正面對勞動人口漸漸減少的問題，更出現老年化的挑戰，故在這個大環境下推出3個行業計劃及補充勞工優化計劃，希望在保障本地工人優先就業的大前題下，令經濟有發展空間。他以補充勞工優化計劃為例， 指僱主必須先進行4星期的本地招聘，確保有職位空缺時優先聘請本地工人，其後若仍有空缺的話，勞工處才會因應情況考慮批出一定的外勞配額。

至於張宇人提到「有調查指飲食業失業率達5%至6%，是存有很多水分」，孫玉菡指飲食業要輸入外勞，同樣要先經4星期本地招聘的流程，在未能僱用足夠本地勞工，且當局認為符合所有要求下，才會通過勞僱會決定是否批出外勞配額。

他又強調，聘用外勞的工資要等同相關工種本地工資的中位數，且僱主亦要負擔外勞在港的住宿費用，強調輸入外勞不會減低僱主的薪金成本。他指，當局會確保包括飲食界的每一宗外勞申請個案，符合本地勞工優先就業的要求。