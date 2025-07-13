孫玉菡：3宗涉違規聘外勞個案　如屬實將撤申請　禁輸外勞兩年

政府前年九月推出「補充勞工優化計劃」，放寬讓售貨員、侍應等26個職位輸入外勞兩年。勞工及福利局局長孫玉菡在電視節目表示，當局初步發現兩宗僱主在聘請外勞後解僱本地員工的懷疑違規個案，另發現一名僱主在本地招聘階段「不真誠」，未有聘請應徵的本地人，當局正在調查中，仍等待僱主申述。



兩年期限快將屆滿，被問到部分行業會否重新禁止輸入外勞，孫玉菡未有正面回應，指香港勞動人口已過頂峰，亦步入老化當中，本港長遠有需要補充人力，又強調計劃的前設是確保本地工人優先就業，但同時亦要確保商界有足夠人手。



勞福局局長孫玉菡，當局現時共發現三宗僱主懷疑違規輸入外勞的個案。（資料圖片／黃寶瑩攝）

兩宗涉請外勞後炒本地人 一宗涉本地招聘「不真誠」

當局早前公布，在上月推出四項加強保障本地工人優先就業的措施後，暫時接獲過百宗僱主違規招聘外勞的投訴。孫玉菡今日（13日）出席無綫電視節目《講清講楚》指，當局已檢視部分個案，發現絕大部分個案不成立。

至於懷疑違規個案共有三宗，其中兩宗是僱主在聘請外勞後解僱本地員工，當局現時初步認為違規；另一宗個案的證據較為清晰，該僱主在本地招聘階段「不真誠」，未有聘請應徵的本地人。他又指，當局正處理相關程序，並已暫緩執行他們聘請外勞申請，若確認違規，會撤銷申請，並會禁止他們再輸入外勞兩年。

近期失業率創歷年新高，被問到會否重新收緊部分行業輸入外勞的規定時，孫玉菡未有正面回應。（資料圖片）

未回應會否收緊外勞計劃 稱長遠要補充人力資源

近期失業率創歷年新高，而優化計劃正在檢討當中，被問到會否重新收緊部分行業輸入外勞的規定時，孫玉菡未有正面回應，僅指要留意整體大局，強調香港勞動人口在2018年已到頂峰，現時正老化，長遠有需要補充人力資源，又指前設是確保本地工人優先就業，同時亦要確保商界有足夠人手。

他又補充，補充勞工計劃的四星期本地招聘，已確保本地勞動力上升時，僱主需要聘請本地人。另外，外勞現時佔整體勞動力約1%，他透露飲食業輸入勞工約12,000人，佔行業5%，認為計劃是針對性補充。

孫玉菡在節目後向傳媒表示，當局在優化檢討計劃時，會檢視有關數據，收集勞僱兩方的意見，未來會向市民作交代。