張宇人：及早輸入外勞可避免食肆倒閉潮　工會反駁：屬無稽之談

撰文：董素琛
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飲食界立法會議員張宇人聯多名飲食業界代表今（23日）召開記者會，指若本港若及早落實輸入外勞的話，或可避免飲食業界最近的倒閉潮。他表示，香港飲食業一向為人垢病的原因莫過於顧客認為招呼不周，且出品沒有新意，「成日唔夠人手，啲員工就做到鄒晒眉頭......如果（外勞）早嚟呢，咁個服務就一定做得好。」

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰說，輸入外勞與店舖倒閉潮，兩者並無必然關係，認為要將兩者扣連屬無稽之談，「一間公司服務態度有幾好，出品有幾好，唔代表佢唔會結業！」他指香港有部分專做遊客生意的食肆同樣服務態度差，但仍有很多人光顧。

飲食界立法會議員張宇人聯多名飲食業界代表今（23日）召開記者會。
飲食界立法會議員張宇人聯多名飲食業界代表今（23日）召開記者會，會上多名業界代表強調請外勞非因「貪平」。（董素琛攝）
飲食界立法會議員張宇人聯多名飲食業界代表今（23日）召開記者會，會上多名業界代表強調請外勞非因「貪平」。（董素琛攝）

張宇人說，香港飲食業人手與大灣區或國內其他城市有差距，認為香港若及早落實輸入勞工的話，相信「近期大家見到呢個倒閉潮可能係可以避得開」。他補充說，香港飲食業一向為人垢病的原因莫過於消費者認為招呼不周、出品沒有新意。

個招呼就成日唔夠人手，啲員工就做到鄒晒眉頭，咁所以有輸入嘅話，如果早嚟呢，其實人手係足夠，咁個服務就一定做得好。
飲食界立法會議員張宇人

張宇人：外勞可將內地菜式帶過來

至於出品方面，張宇人說：「即係你有咁多人（顧客）嚟，啲單入到嚟，你煮唔切咁又點呢？」他續指，輸入外勞可令餐廳菜式增多，「而家有啲輸入嘅勞工，無論點心、燒味...... 咁佢哋係中國過嚟嘅時間，佢哋有好多個度嘅菜式可以帶到嚟，係真係幫到我哋無論係個個出品嘅人手充足，兼且亦都可以有新菜式。」

批評工會調查飲食業失業率有水份：輪候公屋人士會選擇不就業

張宇人稱，有工會調查指飲食業失業率達5%至6%，是存有很多水份，舉例指領取綜緩及輪候申請公屋人士會選擇不就業。他表示，數年前曾有中華廚藝高級課程畢業生選擇失業，皆因其母擔心他就職後會導致超出公屋申請入息限額，失去輪候公屋的資格。

張宇人又反問，當局是否仍有必要堅持在輸入外勞前進行為期四星期的本地招聘，「我哋成日都覺得個四個禮拜招聘係咪仲需要呢？」

其實個四個禮拜招聘...... 其實之前個兩年我都買報紙請人，我都有買報紙，咁起碼我真係請唔到啦係咪，仲使唔使我搞四個禮拜招聘呀，其實慳四個禮拜，早啲嚟其實唔係淨係幫我哋啲老闆，其實我哋啲員工你諗下幾辛苦，差3個員工佢一個人要做兩份工，兩隻手要做6隻手嘅野咁佢點搞呢？
飲食界立法會議員張宇人
飲食業職工總會權益總幹事招冠聰（資料圖片）

飲食業工會：輸入外勞與倒閉潮無必然關係

飲食業職工總會權益總幹事招冠聰說，輸入外勞與倒閉潮，兩者並無必然關係，認為要將兩者扣連屬無稽之談，「一間公司服務態度有幾好，出品有幾好，唔代表佢唔會結業。」他指香港有部分專做遊客生意的食肆同樣服務態度差，但仍有很多人光顧。他續說，外勞的服務態度是否良好，以及是否對出品有改善，並無客觀現實可供參考。

對於業界指人手不足，招冠聰認為問題不只出於請人難，更在於「留唔到人」，認為業界應思考如果改善福利及待遇，去留著現有員工。

僱主好多時要諗佢個個所謂成本、收益、賺蝕、舖租，所以佢地心目中對於員工每一崗位嘅價錢心目中係有把尺，你呢個崗位就係值咁多錢，我一個崩都唔會比多你，咁咪就係留唔到人或者請唔到人。
飲食業職工總會權益總幹事招冠聰

倡與招聘公司合作　四星期本地招聘廣告刊登於招聘公司平台

至於四星期的本地招聘，招冠聰認為不單要保留，且為加強對本地勞工的保障，當局應規定僱主不只在勞工處網站中刊登招聘。他認為，勞工處網站非最常用的搵工平台，建議當局可與招聘公司合作，並將招聘廣告刊登在其平台。

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