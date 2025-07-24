反駁張宇人輸入外勞避食肆倒閉潮言論　吳秋北：太片面、無的放矢

身兼行會成員的自由黨飲食界立法會議員張宇人昨日（23日）在記者會上表示，若本港及早落實輸入外勞的話，或可避免飲食業界最近的倒閉潮。不過，另一行會成員、工聯會立法會議員吳秋北並不認同，認為張宇人的說法過於片面。



吳秋北續稱，現時勞工處有途徑讓飲食業界處理人手短缺問題，並非無機制處理，本地就業優先亦是社會共識，直言不理解為何張宇人仍要強調輸入外勞，所謂「沒有輸入外勞，食肆就一直倒閉」的說法太絕對，將事情過於簡化，甚至是無的放矢。



張宇人（梁鵬威攝）

張宇人：若及早落實輸入勞工 食肆倒閉潮可避開

張宇人昨日表示，香港飲食業人手與大灣區或國內其他城市有差距，認為香港若及早落實輸入勞工的話，相信「近期大家見到呢個倒閉潮可能係可以避得開」。他亦表示，若然有很多客人到場，但人手不足會成問題，輸入外勞亦可令餐廳菜式增多。

另外，有調查指飲食業失業率達5%至6%，張宇人認為「存有很多水分」，舉例指領取綜緩及輪候申請公屋人士會選擇不就業。

吳秋北。（盧翊銘攝）

吳秋北：張宇人只談「節省成本」 說法太片面

吳秋北直言不認同張宇人的說法。就「沒有輸入外勞，食肆就一直倒閉」的說法，吳秋北表示張的言論是簡化處理事件，只是節省成本的做法，說法太片面。吳秋北認為，香港飲食業要加強自身服務，作出提升及改善，才能夠吸引更多市民遊客消費。

吳秋北亦指出，勞工處已經有途徑讓業界處理人手短缺問題，並非沒有機制處理，不明白為何至今仍要強調輸入外勞。他直言，本地就業優先的要求社會都有共識，「沒有輸入外勞，食肆就一直倒閉」的說法太絕對，是「無的放矢」。

飲食業失業率上升。（資料圖片）

飲食業失業率數字有水分？ 吳秋北：數字過於保守、實際情況更嚴峻

就張宇人認為飲食業失業率有水分。吳秋北反指政府數字過於保守，現時失業情況更加嚴重，指工會接觸的工友很多面對不理想的情況，譬如輸入外勞後部分廚房都減少聘請本地員工，反問這些情況如何計算？

他直言，目前失業數字上升，倘若再輸入外勞只會令失業情況更加嚴重，續稱本地部分行業員工面對轉型問題，本身的就業議價能力低，轉去其他行業會更加困難。