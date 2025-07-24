2萬獎勵金到600萬育兒成本　促進生育率僅靠「經濟補貼」足夠嗎？

2024年香港生育率只有0.84，即一名婦女平均生不到一個孩子，加上人口老齡化嚴重，可預見的人力短缺危機令人擔憂。立法會今日（24日）通過選委界議員陳家珮提出的「完善鼓勵生育政策」議員議案。議員討論時聚焦職場友善、拓展託育服務、侍產假和產假延長、提高子女免稅額、增加生育補貼等政策進行辯論。



相關議題兩年來已在立法會討論了六次，政府也推出多項補貼政策，卻未能阻止生育率持續下滑。從2萬獎勵金被嘲「不夠奶粉錢」，到「辦公室貼BB相鼓勵生育」等具爭議性的「催生」政策，反映政策並非完全社會實際關切。選委界議員議員江玉歡便直指，影響生育意願的核心障礙，根植於香港社會的深層矛盾，核心問題在於職場文化、居住壓力和性別不平等等等，而非「經濟補貼」不足。



當年輕人自身都看不到未來和向上流的機會時，又如何要求他們生育？



《施政報告2023》提出新生嬰兒獎勵，今日起在香港出生、父或母為香港永久性居民的新生嬰兒，發放一筆過2萬元獎勵，為期三年。（資料圖片）

立法會兩年六次討論「鼓勵生育」未見成效

自2023年《施政報告》提出「鼓勵生育、締造有利育兒環境」的重點政策，包括新生嬰兒兩萬獎勵金、「家有初生優先選樓計劃」、「家有初生優先配屋計劃」等一籃子政策後，立法會討論多圍繞相關議題進行「數字上的創新」，即不停變化補貼額度即年限，以此達致目標。據《香港01》統計，包括此次議員議案在內，兩年間立法會已討論六次有關「鼓勵生育」的議題，而生育率卻按年下降0.06。

其間不乏鼓勵生育的「有趣」的政策建議及市民的嘲諷，工聯會議員鄧家彪獻計在政府辦公室添加「BB相」，營造「生育氛圍」。立法會議員梁毓偉建議政府部門舉辦「青年聯誼活動」，鼓勵單身公務員「脫單」，間接提升生育率。經民聯陸瀚民則呼籲當局制作有感染力的生育宣傳片。兩萬獎勵金計劃則被市民嘲諷「一年奶粉開支都不夠」。香港大學社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝曾直指，「獎勵金計劃並非有效鼓勵生育的政策，成本很高，區別卻不大。」

江玉歡說，當我們本地的年輕夫婦不必在 「生兒育女」 與 「職業發展」 間艱難抉擇，亦不必為孩子的居住空間與成長環境憂心忡忡時，家庭友善才能從口號變為現實，人口活力的重建也才具備堅實基礎。（周令知攝/資料圖片）

江玉歡批生育政策侷限「經濟補貼」

選委界江玉歡在今日（24日）討論中批評本港生育政策仍侷限於「經濟補貼」，未能解決職場文化、家庭分工與性別平等問題。她引述研究指出，當住房開支佔基層家庭收入逾40%時，經濟補貼對生育意願的影響已大幅降低，質疑「以錢促生」政策忽略結構性問題。她以舊區一家三代擠迫在300平方呎以下單位為例，說明居住空間不足直接打擊生育意願，並抨擊保守的產假政策——2020年才達到國際勞工組織建議的最少14周產假，而產假期間工資僅為80%，反問「連基本產假都未能改善，如何說服女性生育？」

生育對女性事業發展會帶來「母職懲罰」，即女性因生育和照顧子女而在職場面臨的薪資差距、晉升阻礙和就業歧視等系統性不利處境。香港政府統計處2023年發布的《香港的女性及男性》統計數字顯示，女性在25歲前擁有與男性近似的勞動人口參與率，但在25歲之後就一路下滑，而男性的參與率則穩居90%以上。婦聯報告顯示7成受訪者希望政府「打造良好家庭環境」以鼓勵生育。

可見，社會、家庭性別分工長久以來的不平等，加劇了女性不想生育的傾向。若要擴大生育率，是否先應解決「生育之人」的切身難題？且切不可做出如韓國的「女性生育，男性免兵役」的荒謬政策。

江玉歡指出，世界多地都致力完善女性生育保障政策以鼓勵生育。例如，新加坡與法國均規定法定產假為16週，且前兩胎產假期間僱主須支付全額工資；英國提供長達52週的產假，其中39週可領取法定產假薪資或津貼。此外，這些國家均保障產假期間僱員的薪資與職位權益，並允許申請彈性工作安排，如調整工時或遠距工作等。

2萬補貼vs600萬育兒成本

香港婦聯「港人生育意願調查2025」報告顯示，72%的港人不願生育，其中「經濟壓力大」佔9成，其次是「想有自由」（84%）、「工作繁忙」（80%）、「房屋短缺」（80%）。

本港養育一名兒童至18歲所需成本超過600萬元，就算實現今日議案中議員提議——陳家珮建議恆常化兩萬獎勵金，紡織及製衣界議員陳祖恒建議提供免稅額、給兩個子女以上家庭享用公共設施、享有交通費等折扣，勞聯林振昇建議提供幼兒中心家長津貼至1500元等各類「經濟補貼」⋯⋯就能填補600萬的巨大鴻溝嗎？

鄧飛：「沒有可能逼人生仔」

鄧飛則指現時生兒育女的問題屬「個人自由與育兒責任的對立」。他認為香港低生育率的首要因素不再是傳統意義上的「養不起」，而是源於現代價值觀下對「失去人生自由」的深刻恐懼，現時個人主義已成為主流價值觀，而生育無疑是一項機會成本極高的「投資」。他直言「沒有可能逼人生仔」，建議強化社會支援，將育兒責任分攤，盡量社會化。

民建聯林琳提出修正案，要求政府成立跨部門專責小組，整合資源以提升生育政策執行效率。工聯會陸頌雄則主張將法定產假延長至16週，並增設「產後職業保障期」，防止產後員工遭受不合理解僱或降職。

陸頌雄仔社交平台表示，會後馬上落區，進行工聯會婦女事務委員會 「生育與工作」問卷調查，收集市民對生育政策的意見。（黃浩謙攝）

職場環境、經濟環境、社會氛圍、教育水平及性別分工共同作用了香港人不願生育的現狀。時至今日，杯水車薪的「經濟補貼」難以成為「逼人生仔」的有力誘因，當年輕人自身都難以看到未來希望時，又如何會願意養育下一代？政府要解決生育問題，亦應從青年困境出發，若青年能擁有更好、更公平的住屋、教育、工作、社會保障，以及向上流的機會，自然會萌發培育下一代的意願。