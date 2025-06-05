人口政策｜盧偉國倡設跨部門統籌　林琳促輔助生育「接軌國策」

香港面對出生率低迷、勞動力下降及人口老化挑戰，立法會大會今早（5日）續會，通過經民聯盧偉國提出的「設立最高層次的專責架構，規劃人口政策」的議員議案。盧偉國指，經歷社會事件及疫情衝擊，香港必須重新制定前瞻性人口政策，敦促政府盡快設立跨部門高層架構，統籌短中長期規劃。



多名議員發言時建議加快釋放生產力，提高勞動人口參與率。亦有議員關注如何提升生育率，其中民建聯林琳建議政府積極推動輔助生育支援，同時推動生命科學成為新經濟增長點。



盧偉國促請政府今早正視本港人口結構變化。（直播截圖）

香港欠缺勞動力 盧偉國促訂短中長期人口政策

盧偉國指出，香港正處「由治及興」關鍵期，卻面臨出生率低迷、人口高齡化導致勞動力下降的結構性難題。他形容，「輸入勞工計劃初見成效，但規模仍不足」。

根據政府最新人力推算，2028年全港欠缺高達18萬人勞動力，其中建造業短缺約5萬人，但外勞配額只有1.2萬，國際創科中心亦欠缺2.3萬人才。盧偉國警告，若未有效應對，各行業將現系統性人力荒，公共服務承壓。

短期方面，他認為需擴大輸入外勞規模，同時透過再培訓、推動彈性工作及完善託兒託老服務釋放勞動力，包括政府帶頭實施公務員彈性退休制度。中期方面，針對「八大中心」發展調整高等教育學科配置，分層培育所需技術人才。長遠方面，大幅優化生育政策，如提高免稅額及教育津貼，並系統性吸納海內外青年人才，構建可持續人口生態。

盧偉國指出，距離上次人口政策報告已近十年，經歷社會事件及疫情衝擊後，社會需求出現根本變化。他建議政府將人口政策提升至施政較高位置，立即設立具備協調權的最高層級專責架構，打破部門壁壘，規劃短中長期發展，例如要求發展局同步規劃土地與人口承載力，教育局按產業需求調整學科資源配置，並建立動態人口數據庫。

陳振英建議升格人力資源規劃委員會

金融界陳振英指，政府2018年成立的人力資源規劃委員會，主要是提升勞動力和就業支援，「在人口政策方面未見重大突破。」他建議政府儘快將委員會轉為長遠人口政策督導委員會，統籌資源。

廖長江促檢視外勞居留限制

商界廖長江重申應參考不少國家採用的「一般性移民政策」協助人口政策，填補厭惡性行業的空缺，支撐社會和經濟。他舉例指新加坡勞動人口三成來自外地，主要為建造、飲食、運輸業；加拿大在2025至2027年間，每年配額三十幾萬移民人口，填補勞動力不足；日本在2019年推出特定技能制度，保障建築、護理、航空等16個領域的就業人數，達到一定條件後可獲居留權。廖長江指出，相比之下，香港的輸入勞工政策則要求勞工在合約屆滿必須返回居住地。

陳祖恒建議精準輸入專才

經民聯陳祖恒強調新加坡有186萬「非居民人口」，佔總人口約23%，用作補充生產力。他建議吸納更多高端人才，首先，配合「八大中心」建設吸納多元青年人才，吸納海外年輕人才在香港成家立業，補充出生率不足問題；其次，盡快深入研究及精準掌握香港各產業的人力需求，輸入不同領域的海外專業人士；另外，提高人才多元性，吸引多西方及「一帶一路」國家及地區的人才，繼續提升國際化。

陳曼琪籲擴充彈性託兒

會上，多名議員建議加快釋放生產力及提高勞動人口參與率。選委界陳曼琪強調要釋放婦女勞動力，建議恆常化及分層發放新生嬰兒獎勵金，​按家庭收入分層並與託兒服務掛鉤​，此外可加強婦女再培訓與創業基金​​，透過「婦女自強基金」提供育兒津貼等支援，同時要​​擴充彈性託兒服務​​，增設地區名額、推行課後托管及彈性託管模式，以及​​推動輔助生育醫療支援​​，創造友善家庭環境釋放生產力。

林琳倡仿效韓國派發育兒金

民建聯林琳指，應借鑑韓國政府派錢生育的政策，例如派發100萬韓元育兒金，減稅三成，並立法批准彈性工時等，「韓國認為人口投資是最具戰略價值的，香港應具備同樣的政策眼光。」她續指，中國國務院在去年印發《關於加快完善生育支持政策體系，推動建設生育友好型社會的若干措施》，多省市將輔助生育全面納入醫保系統，「香港應主動接軌國策，發展生命科學成為新經濟增長點。」

香港執垃圾都要找副司長去做，我不相信我們的人口政策， 不可以找一個高階層的工作小組，定好我們的清晰目標，前瞻性地處理。 選委界議員林琳

醫務衞生局副局長李夏茵表示局方將就醫療人手，長者醫療服務，生育方面加強支援。（直播截圖）

醫衛局：按人口推算規劃醫療服務 支援生育

醫務衞生局副局長李夏茵表示在醫療服務規劃方面會定期作出預測，根據人口推算，調整醫療服務、基礎建設及人力配置。就生育方面，將分階段在母嬰健康院增設孕前健康服務，調整非政府機構家庭計劃服務；醫管局將公營輔助生育服務名額增至1,800個；設立每年最高10萬元的輔助生育稅務扣除；並修例取消自用配子及胚胎儲存期限，提升生育規劃彈性。