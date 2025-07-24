同性伴侶登記｜公眾意見書首日近七成支持　反對者多強調傳統價值

《同性伴侶關係登記條例草案》委員會明日（25日）召開第二次會議。立法會網站今日（24日）上載55份公眾意見書，《香港01》統計發現，除去8份只限委員參閱的意見書，有32份明言支持、11份表明反對，未明確表態或提出其他方案的共4份。換言之，近七成公眾意見書對同性伴侶登記機制表明支持態度。



《同性伴侶關係登記條例草案》委員會明日（25日）召開第二次會議。（盧翊銘攝）

公眾意見書近七成支持法案

當中32份明言支持機制的意見書作者，包含跨性別人士、異性戀人士、雙性戀人士、社會工作者、網絡群組等，多人寫明希望立法會議員「以積極正面的態度審議草案」。

有邊交意見書人士指出香港作為一個國際城市，應對性向不同人士持開放態度和包容，「並非以不理性及無根據地討論同性伴侶關係如何影響社會」。有異性戀者表示，身邊的性少數長輩，因無法證明關係，無法處理其伴侶後事、遺產繼承等問題，也有性少數年輕朋友，因無法負擔海外民事結合的經濟壓力，而缺少法律保障。

有人亦認為，法案要求同性伴侶在海外登記，可能對部分經濟困難、行動不便的同性伴侶不公，且權益範圍過窄，「只包括醫療與身後事，未能涵蓋實際生活中的重大需要」。

前民陣召集人岑子杰2023年就香港法律不承認同性伴侶關係提終極上訴，獲裁定部份勝訴，終審法院頒令要求政府須於兩年內確立同性伴侶關係替代框架。（岑子杰facebook圖片）

團體批登記機制損害兒童福祉

列明反對的意見書，大多比較簡短，且強調要捍衛傳統家庭價值、維護一男一女的婚姻制度等。有人指，「婚姻作為社會的基石，其定義不應輕易改變，以免對下一代造成價值混淆」。

團體「維護家庭基金」亦提交了反對意見書，稱反對任何為社會製造更多缺父、缺母家庭的立法倡議，批評草案是以法律形式，「建立了一個承認同性關係的社會制度，最終有一天會損害兒童福祉」。

法案委員會邀請公眾就《同性伴侶關係登記條例草案》提交意見書。有興趣的人士或團體需於7月29日下午5時或之前提交網上表格和意見書。委員會指，除非有關人士或團體表明所提交的意見書不可公開，否則均會公開讓傳媒及公眾人士閱覽，並上載至立法會網站。