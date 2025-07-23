同性伴侶｜議會反對聲音大　曾國衞三度強調｢全力推動立法｣不延期

為同性伴侶訂立替代框架處理身後事、醫療決定等問題的《同性伴侶關係登記條例草案》，多個建制黨派表態不支持。《香港01》統計表明反對或傾向反對的已過半數，有至少43票，包括民建聯、工聯會、經民聯、自由黨、勞聯，換言之若現時表決，法案將會被推翻。



《同性伴侶登記條例草案》委員會今日（23日）首次開會，政制及內地事務局局長曾國衞會後被追問議會反對聲音大，會否向法庭申請法例延期。他則三次強調，現時正在「全力、積極推動立法工作」，又指既然全力推動立法，「當然係代表我哋唔會延期」。



01統計：反對或棄權票已過半 足以否決法案

《香港01》早前向議員查詢投票意向，至少有44人表明或計劃投反對票、至少兩人擬棄權，表明支持或可能支持的暫時只有14人，包括8名身兼行會成員的議員。

7月23日，政制及內地事務局局長曾國衞回應議會對《同性伴侶關係登記條例草案》反對聲音大。（何夏怡攝）

根據《基本法》附件二，政府提出的法案須獲得出席會議的全體議員的過半數票支持才可通過。立法會目前共有89名議員，按現時統計結果，若所有議員參與表決，法案將被推翻；即使有部分議員選擇避席，法案成功闖關的機會亦極低。

7月23日，政制及內地事務局局長曾國衞回應議會對《同性伴侶關係登記條例草案》反對聲音大。（何夏怡攝）

7月23日，政制及內地事務局局長曾國衞回應議會對《同性伴侶關係登記條例草案》反對聲音大。（何夏怡攝）

曾國衞回應議會反對 三度強調「全力推動立法」不延期

曾國衞今天出席《同性伴侶登記條例草案》委員會首次會議後，被追問有沒有數票評估有否機會通過時，三次強調當局正全力積極推動立法工作。

7月23日，政制及內地事務局局長曾國衞回應議會對《同性伴侶關係登記條例草案》反對聲音大。（何夏怡攝）

至於會否向法庭申請延期處理為同性伴侶訂立替代框架，曾國衞表示目前而言全力推動工作，「我哋推動工作當然代表唔會延期啦」。