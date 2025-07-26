大律師公會舉行辯論比賽推廣法治　副主席薛日華盼培育法律人才

大律師公會年度中學生辯論比賽今日（26日）在高等法院舉行總決賽，中、英文組分別由瑪利曼中學及瑪利諾修院學校（中學部）勝出。大律師公會副主席薛日華指，公會一直致力培育本地法律人才，比賽的辯題既貼近社會時事，又牽涉複雜的法律概念，希望同學在搜集資料及分析論點的過程中，能以不同角度深入探討法律議題，藉以向他們推廣及培養法治觀念。



7月26日，香港大律師公會年度中學生辯論比賽，在高等法院舉行總決賽。（大律師公會）

中、英文組別的決賽辯題同為「香港應實施集體訴訟機制」，中文組兩強隊伍分別為瑪利曼中學及華英中學，由高等法院原訟法庭法官徐韻華、高等法院原訟法庭暫委法官林展程，以及大律師公會執委會委員張天任擔任評審。英文組兩強隊伍則由聖保羅男女中學對賽瑪利諾修院學校（中學部），評判包括高等法院原訟法庭法官胡雅文、區域法院法官高麗莎，及大律師公會副主席薛日華。

薛日華大讚決賽隊伍表現出色，集體訴訟機制本身不無爭議，在社會上亦時有討論，同學活用近年的生活例子，論據充分且條理分明，即使在法官面前發言亦不見懼色，非常有潛質成為大律師。身兼香港訟辯培訓學會主席的張天任則向同學介紹，訟辯是大律師的專業技能，藉公正準確地向法庭表述案情，協助法庭查找真相。兩人皆鼓勵參賽同學將來加入大律師行列，繼續發揮所長。

7月26日，香港大律師公會年度中學生辯論比賽，在高等法院舉行總決賽。（大律師公會）

新晉大律師國際會議年底舉行

今年共有32間學校參賽，經過四輪比賽，連場激辯下最終分別由瑪利曼中學及瑪利諾修院學校（中學部）奪得中英文組別冠軍，「最佳辯論員」獎項則由華英中學及聖保羅男女中學奪得。大律師公會新晉大律師常委會主席鄧天麟表示，公會的年度辯論比賽深受學界歡迎，會繼續舉辦更多法治教育的活動，培育青年法律人才，他又預告公會下半年將舉辦第三屆新晉大律師國際會議，邀請不同司法管轄區及法律團體代表出席交流。