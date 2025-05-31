大律師公會辦北大普通法課程15年　頒逾130萬獎學金資助學生來港

香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要.公法》課程踏入15周年，公會主席毛樂禮今日（31日）在北京出席新一屆課程結業禮，他表示公會多年來頒發了超過130萬元人民幣獎學金，資助130名表現優秀的學生來港，體驗香港在一國兩制下的普通法制度，今年課程著重教授調解和仲裁的替代性爭議解決⽅式，培育他們與國際接軌，透露今年暑假有10名北大學生獲公會頒獎學金來港。



5月31日，香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要.公法》課程結業禮，公會主席毛樂禮出席。（大律師公會）

公會自2011年與北大法學院合辦普通法課程，至今有近470名學生報讀。公會今年2月起派出超過30位資深大律師或大律師，逢星期六親赴北京授課，課堂除了以全英文教授普通法與法治的基本原則、香港的法律制度等等，近半內容著重講解替代性爭議解決⽅式，即調解和仲裁，以及訓練庭辯技巧，理論及實踐並重。

5月31日，香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要.公法》課程結業禮，公會主席毛樂禮出席。（大律師公會）

5月31日，香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要.公法》課程結業禮，公會主席毛樂禮出席。（大律師公會）

毛樂禮：課程重調解和仲裁助學生與國際接軌

毛樂禮表示，調解和仲裁作為解決爭議的國際趨勢，加上國際調解院落戶香港，將提升國家及香港的法律服務地位，公會的課程設計配合行業主流發展，有助增強學生的法律實務能力。

5月31日，香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要.公法》課程結業禮，公會主席毛樂禮出席。（大律師公會）

他又在結業典禮上致詞，指隨著國家的國際地位不斷提升，需要大量高質素的涉外法律人才來應對不同的交易事務，「公會多年來致力培育認識普通法及具備國際視野的涉外法律人才，對維護國家權益和改善法律環境具有重要意義」。

5月31日，香港大律師公會與北京大學法學院合辦的《普通法精要.公法》課程結業禮，公會主席毛樂禮、公會執委會委員何淑瑛、內地事務常委會聯席秘書郭俊野、副秘書許琪莉、王漓、薛旨呈及謝易庭出席。（大律師公會）

今年暑假10名北大學生獲公會頒獎學金來港

公會執委會委員何淑瑛、內地事務常委會聯席秘書郭俊野、副秘書許琪莉、王漓、薛旨呈及謝易庭，亦到北京出席最後一節課，為同學的模擬法庭考核擔任評審，其中10位表現傑出的同學將獲公會頒發獎學金，資助他們今年暑假到香港，深入了解香港大律師事務所及大律師的行業。