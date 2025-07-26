動漫電玩節 | 同人區移師3樓　有展商嘆反人流減　生意少近三分一

一連五日的動漫電玩節於灣仔會展舉行，踏入第二日，不少市民趁周六假期入場，場外現排隊人龍，場內亦人山人海。今年同人區移師3樓，與「Cos Paradise 」於同一展館舉行，而基於人流管制措施，按大會人流管制措施，觀展市民上三樓後，不能重返一樓展區。有同人展的參展商新安排導致人流疏落，昨日生意已較往年少近三分一。



有攤位以早前網上大熱的「紅姐事件」作宣傳。（張智浩攝）

動漫電玩節主場館Hall1人山人海。（張智浩攝）

市民料花4000元買遊戲卡等產品

一連五日的動漫電玩節今（26日）踏入第二日，場外現排隊人龍，主場館Hall1場內亦人頭湧湧，大批市民排隊購買心頭好。

李先生在「Hottoys」攤位買了一個日本動畫《膽大黨》的襟章和一個史迪仔公仔，花費約100多元。他排了約20分鐘，認為排隊和付款過程大致順暢。另外又在其他攤位購買了一些動漫商品，花費了500至600元。他預計今天會花費約2,000多元，並逛至傍晚六時。李先生又指稍後亦會到舉辦同人展的同人區，「睇下有冇嘢睇啱，睇啱先買囉，同埋都係想支持返啲Cosplayer。」

Candy也在Hottoys花費了約200多元購買了一個盲盒和一些貼紙，同樣排了約15分鐘。她預計，今天預算約洗三至四千元，會用作購買遊戲卡等產品，又指行完Hall1後亦會考慮到三樓的Hall3看同人展。

同人區參展商移師3樓 未能受惠人流

今年同人區移師3樓並新增「香港世界同人祭 2025」活動與既有的「創天綜合同人祭 2025」連結，有參展商認為導致人流減少。

參展了近十年的同人展展商灼櫻認為，新安排下，攤位比去年更大和更貴下，首日的人流反而比去年疏落，生意額亦遜於去年。她指，現時人流必須先經過Hall1才能上去Hall3，往年在Hall1擺檔時，有不少人在等候活動開始時會到同人區消費，現時搬到了較大的Hall3，反而導致生意額稍降。

她又認為大會的路線指示有改善空間，「咁我聽到有啲人講呢，因為佢Hall1走嘅時候呢，咁有兩條路嘅，啲人唔知道另一條路係上Hall3，就直接走咗出場，出咗場之後知道原來可以去Hall3既。」她建議大會應該增加有關指示，防止同類事件發生。

參展了近十年的同人展展商灼櫻認為，新安排下首日的人流反而比去年疏落，生意額亦遜於去年。（張智浩攝）

同人區參展商稱人流較往年少三分一

現場可見，主場館的出口外設有兩條路，右邊路口則往離開會展方向，出去後則無法回到主場館Hall1和同人區的Hall3，左邊較遠的則為前往3樓的同人區，現場僅有一位保安維持秩序，沒有工作人員指揮方向。

在動漫展擺檔4年的凌小姐今年設有兩個攤位，亦認為人流較往年少。「我覺得成個同人區人流比之前都少左，之前係密到行唔郁，你見而家下晝都好疏落。」

她表示，首日的生意比往年少近三分一，又預計今年整體銷情都不太理想，「其實今日已經禮拜六啦，以往年嚟講禮拜六日（人流）係最高嘅。」凌小姐她又擔心下星期或會打風，會如書展一樣導致閉展無法做生意。