動漫電玩節｜第二日人山人海　排隊打蛇餅　動漫迷花1.5小時入場

一連五日的動漫電玩於灣仔會展舉行，踏入第二日，有大批市民趁周六假期入場，大約中午時間，場外現排隊人龍，龍尾延伸至附近鷹君中心和中環廣場，大會需實施人流管制措施。有動漫迷表示，早於清晨5時起床化妝，裝扮動漫角色，現場排隊一個半小時後才順利入場。



大批市民等候進入動漫展，會展站和灣仔站往會展龍尾約分別在鷹君中心和中環廣場。（張智浩攝）

市民「菇菇」和「茉茉」扮演日本漫畫《葬送的芙利蓮》的欣梅爾和芙利蓮，兩人表示，凌晨5時已起床化妝準備，兩人全身裝束連道具大約花費了1,000元。

動漫電玩節於早上10時開場，茉茉指，兩人約10時半開始排隊，花約1.5小時才能入場。菇菇認為，「買票的過程倒是順利，但就是搶不到VIP票。」兩人打算大約留到下午4至5時。

菇菇（左）和茉茉（右）凌晨五點已起身化妝準備，早上約10時半開始排隊，到準備進場時約用了1.5小時。（ 張智浩攝）

Leaf正扮演遊戲《第五人格》的古董商，用了約1.5小時排隊買票入場。（張智浩攝）

另一市民Leaf則扮演遊戲《第五人格》的古董商，她約上午10時開始排隊，同樣花約1.5小時排隊買票入場。她又指，昨天因為下雨沒有來到動漫展，「今日視乎個friend幾點嚟，都希望可以留到最後」。