同性伴侶登記｜「耍花槍」撤銷登記點處理？政府：不傾向設冷靜期

立法會《同性伴侶關係登記條例草案》委員會，今日（28日）完成逐條審議。草案建議為海外註冊的同性伴侶設立替代框架，包括醫療決定、身後事和社會福利等。



有議員認為海外註冊的門檻太寬鬆，遙距註冊可能會被濫用，質疑制度變相「大開中門」。也有議員擔心同性伴侶「耍花槍」，建議政府設立30天的冷靜期再容許撤銷登記。政府回應說不傾向設立冷靜期，會在指引中提醒申請人深思熟慮。



盧偉國指出，草案對海外註冊關係的承認門檻過低，恐被有心人鑽空子，在海外設立網上公司，透過遙距方式註冊同性婚姻或伴侶關係，繼而在本港登記以獲法律承認。（直播截圖）

海外登記門檻被指「大開中門」 議員憂網上註冊濫用

會上，經民聯議員盧偉國指出，草案承認海外註冊關係的門檻過低，恐被有心人鑽空子，在海外設立網上公司，透過遙距方式註冊同性婚姻或伴侶關係，繼而在本港登記以獲法律承認。他形容這種安排變相「大開中門」，削弱制度的審慎性與嚴謹性。

政制及內地事務局副秘書長施金獎回應指同性伴侶在海外註冊時，只有經當地官方認可的註冊機構所發出的證明，香港才會承認，並非任何機構的登記都可被接受。當局又指，現行草案已訂明六項客觀登記條件，須全部符合才能獲得本港承認。同時又強調有關準則是參考不同司法管轄區的做法，並考慮了香港的實際情況，力求取得平衡。

政制及內地事務局局長曾國衞也表示，外地具體法律形式應如何執行或締結方式，需視乎當地法律規定而定，並非特意規定採用某種做法。至於是否能透過網上或其他方式註冊，主要是依據當地法例的要求來操作。

政制及內地事務局局長曾國衞也表示，外地具體法律形式應如何執行或締結，需視乎當地法律規定而定，並非特意規定採用某種方式。（直播截圖）

葉劉關注「耍花槍」一時撤銷登記 嚴剛倡設30日冷靜期

對於草案容許雙方同意下申請撤銷同性伴侶關係登記，新民黨議員葉劉淑儀關注如有同性伴侶單純吵架，意氣用事下申請撤銷登記，到時「床頭鬧交床尾和」又後悔撤銷，詢問政府是否會批准。

施金獎指，制度設計上已考慮到現實情況，並賦予一定彈性。同時又強調，撤銷登記需由雙方向登記官遞交申請，並經審核後才正式生效；如中途「耍花槍」後悔申請撤銷，在未正式最後發出撤銷證書時，也會酌情處理申請人的註銷申請。

葉劉淑儀關注如有同性伴侶單純吵架，意氣用事下申請撤銷登記，到時「床頭鬧交床尾和」又後悔撤銷，詢問政府是否會批准。（直播截圖）

政府：不傾向設立冷靜期 指引提醒申請人深思熟慮

此外，商界（第三）議員嚴剛亦提到，內地婚姻登記機關會給予離婚者30天的冷靜期，詢問政府是否會參考內地做法，同樣為撤銷關係登記設立30天冷靜期。

施金獎指政府不傾向設立冷靜期，但會在實施指引中提醒申請人要深思熟慮，因為撤銷程序本身包含法律後果，當事人應理解當中權利與責任的變化。