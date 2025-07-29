垃圾徵費｜原定7.28匯報至今無影　環境局：冀多聽意見　稍後交代

垃圾徵費去年宣布暫緩後，環境及生態局承諾監察和評估社會減廢、市民處理垃圾習慣有否改變，局長謝展寰更明言今年7月28日向立法會環境事務委員會匯報工作進度，惟至今未見影。局方今日（29日）回覆《香港01》查詢時否認臨時改變議題，指垃圾收費屬重大議題，冀多聽意見、深入評估民情，稍後向委員會交代路向。



翻查委員會主席劉國勳6月30日在會上的說法，當時他表示7月28日將討論「推動減廢回收工作的進度」，一名職員立刻向他提供文件，劉隨即改口說「改咗」，宣布下次議程是討論「規劃新發展區的通用綠色框架」和「《香港氣候行動藍圖2050》的建築物節能措施」。



環境及生態局局長謝展寰（廖雁雄攝）

曾指7月28日匯報會否再推垃圾徵費 至今未見影

垃圾徵費計劃重推無期，當局承諾會監察和評估社會整體在減少固體廢物，和市民改變處理垃圾習慣的成熟情況，並於今年中向立法會匯報工作進度。局長謝展寰早前在電台節目確認，7月28日是匯報的大日子。

不過，至今未見匯報蹤影，又有變數。翻查委員會主席劉國勳6月30日在會上的說法，當時他表示7月28日將討論「推動減廢回收工作的進度」，一名職員立刻向他提供文件，劉隨即改口說「改咗」，宣布下次議程是討論「規劃新發展區的通用綠色框架」和「《香港氣候行動藍圖2050》的建築物節能措施」。

《香港01》向局方查詢為何推遲匯報，局方回應現時正就都市固體廢物收費（垃圾徵費） 計劃，與相關持份者，包括物業管理、餐飲和清潔業等界別代表和員工溝通。

一大廈天台堆滿垃圾。（夏家朗攝）

政府冀垃圾徵費聽取更多意見 稍後交代路向

局方指立法會環境事務委員會6月30日會議時，已設定7月28日的議題，並沒有臨時改變議題。局方續指，由於推行垃圾徵費屬重大議題，希望聽取更多意見，和深入評估社會民情，故稍後向立法會環境事務委員會交代未來路向。