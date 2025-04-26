垃圾徵費暫緩一年重推無期　謝展寰：現時垃圾量差不多達減廢效果

俗稱「走塑」的管制即棄塑膠法例實施一周年，環境及生態局局長謝展寰今日（26日）表示，有八至九成連鎖式食肆客人買外賣時不要餐具，估計每年減少6千萬套餐具，形容「走塑」成功。至於第二階段「走塑」計劃推行時間，即管制範圍涵蓋指食物容器及塑膠蓋等，謝展寰指未有好的替代品，年中再與業界試驗。



外界關注的垃圾徵費計劃已暫緩近一年，重推無期，謝展寰表示現時垃圾量已差不多達到垃圾徵費減廢的效果，重申年中會向立法會提交報告。



環境及生態局局長謝展寰。（廖雁雄攝）

找到適合的替代品才推第二階段走塑

謝展寰在電台節目表示，大部分商戶有遵從「走塑」法例，期間有21間食肆經執法人員巡查後被罰款。他指出，第二階段走塑的替代品暫時不太理想，本年中會與食肆試驗，視乎成效才推動第二階段「走塑」，有信心最終可找到適合的替代品。

垃圾徵費措施在5月27日宣佈無限期擱置。（廖雁雄攝）

垃圾徵費重推無期 謝展寰：年中交報告 垃圾量減少差不多達效果

政府暫緩垃圾徵費計劃，重推仍然未有期。謝展寰表示現時垃圾量較2021年減少7.5%，差不多達到垃圾徵費減廢的效果，認為近一年社會對垃圾徵費的認知增加。他表示，今年中會向立法會提交檢視報告，表示政府推動減廢及回收的力度沒有減低。

另外，謝展寰表示「綠綠賞」應用程式現時有逾100萬個用戶，將會逐步停止禮物機運作並改為電子券，電子券的積分可以用作乘搭港鐵、超市購物、食肆消費等。