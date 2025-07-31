阿仙奴對熱刺｜羅淑佩賽後拉隊九龍城打邊爐　遇一枱四川旅客咁講

「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽今天（31日）在啟德體育園主場館上演，文化體育及旅遊局局長羅淑佩繼續是座上客，她讚氣氛好得像嘉年華大派對般之外，賽後拉隊再次到九龍城打邊爐，期間遇到一桌四川來的旅客，引述對方大讃香港好玩，已來了近10次。羅淑佩形容盛事效應在星期四一點不遜色，再次見到餐廳座無虛席。



7月31日，「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽在啟德體育園主場館上演，文化體育及旅遊局局長羅淑佩與組合「草猛」兩名成員及歌手方力申合照。（羅淑佩FB）

羅淑佩再到九龍城宵夜 遇來港十次四川旅客讃香港好玩

羅淑佩上星期到啟德觀賞利物浦對AC米蘭後，坦言好肚餓，當時已大伙兒去九龍城食宵夜，形容「餐廳間間一片紅，場內場外氣氛一流，盛事效應顯露無遺！」

7月31日，「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽後，文化體育及旅遊局局長羅淑佩拉隊到九龍城宵夜。（羅淑佩FB）

事隔一周，羅淑佩拉隊再次到九龍城食宵夜，今次是打邊爐，相片所見包括肥牛、午餐肉、即食麵等，狀甚豐富。不過，令羅淑佩眼前一亮的並不只是桌上美食，而是餐廳迫滿客人。她形容盛事效應在星期四一點不遜色，再次見到餐廳座無虛席，期間遇到一桌四川來的旅客，引述對方大讃香港好玩，已來了近10次。

7月31日，「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽在啟德體育園主場館上演，座上客包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（羅淑佩FB）

氣氛超級澎湃，兩隊擁𧄌沒有一刻靜下來，球員也非常盡力享受比賽，拚搏到球場吹長笛一刻！熱刺小勝一比零，但對於破紀錄的49975位球迷來說，賽果應該不及嘉年華大派對般的氣氛重要！ 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

7月31日，「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽在啟德體育園主場館上演，座上客包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（羅淑佩FB）

今場阿仙奴對熱刺，其中一個關注點是啟德主場館的草地狀況。羅淑佩說賽前特別找來啟德體育園的草地總經理Malcolm Caddies，聯同足總總幹事張炎有，以及理文主力黃威一同落草地視察。

7月31日，「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽在啟德體育園主場館上演，座上客包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（羅淑佩FB）

她說，過去一、兩星期，雨水非常多，「如果沒雨水，我們會把天幕打開，讓草晒太陽光，草會生長得更翠綠、更茂盛。」但她提到過去一個多星期有十號風球、黑雨，故晚上關閉天幕，令場地不受雨水影響，惟陽光就差一點。

7月31日，「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽在啟德體育園主場館上演，座上客包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（羅淑佩FB）

凡事都有改善空間，沒有最好、只有更好，而大家都已經習慣了啟德主場館是一個氣氛很濃厚的地方、是一個大家都很興奮的地方，所以進來後自然興奮，包括我在內。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩

不過，羅淑佩說現在的場地在目前天氣下，是合理的、可接受的，引述張炎有和黃威說相比起大球場，啟德場地比較柔軟，球員能發揮得更好，亦沒那麼容易受傷。

7月31日，「香港足球盛會」阿仙奴對熱刺的友賽在啟德體育園主場館上演，座上客包括文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（羅淑佩FB）

除了大家看上去是否綠油油一片外，草地的長短、柔軟程度和是否平整，對於大家能否看到一場好球賽，都是重要的。 文化體育及旅遊局局長羅淑佩