九龍婦聯與文體旅局局長羅淑佩交流　探討香港文化藝術政策

九龍婦女聯會於早前舉辦「與局長有個約會」活動，邀請文化體育及旅遊局局長羅淑佩任主講嘉賓，就香港如何推動成為中華文化藝術交流中心進行分享 ，加深社會對政府文化政策的理解 。



羅淑佩在講座中強調，國家「十四五規劃綱要」賦予香港「中外文化藝術交流中心」的定位，香港將憑藉「一國兩制」下的優勢，加強中華文化的傳播力和影響力 。她指出，特區政府依據此理念及方向發展文化藝術和旅遊資源，並於去年公佈《文藝創意產業發展藍圖》，將弘揚中華傳統優秀文化作為重要的發展方向 。



她在講座中介紹政府在弘揚中國傳統文化及發展香港特色文化內涵的多項措施 。例如香港故宮文化博物館、西九文化區戲曲中心等場館持續推出各類展覽與演出；中華文化節涵蓋粵劇、京劇、昆劇等多種藝術形式等，今年還將有以李清照為主題的舞劇等特色項目 。

九龍婦女聯會於早前舉辦「與局長有個約會」活動，邀請文化體育及旅遊局局長羅淑佩任主講嘉賓，就香港如何推動成為中華文化藝術交流中心進行分享 ，加深社會對政府文化政策的理解 。

在促進中華文化藝術交流方面，香港舉辦了亞洲文化合作論壇、博物館高峰論壇等活動，邀請眾多亞洲及其他地區國家參與，大大拓展了文化交流範疇 。她還提及，「亞藝無疆」藝術節將於今年9月至11月舉行，為亞洲國家提供展示平台 。此外，已舉辦至第五屆的「香港周」活動，將於今年9月至10月在韓國首爾展開，通過音樂、舞蹈、電影等14項精彩節目約65場演出及活動，展示香港文化實力，促進香港與首爾藝術界的連結與合作 。

九龍婦女聯會會長陸海女士表示，近年來文化體育及旅遊局在推動文旅融合、弘揚中華優秀傳統文化方面成效顯著 。她希望參與者能將資訊帶回社區，讓更多市民了解政府施政並參與社會建設 。

油尖旺民政事務專員余健強先生指出，九龍婦女聯會在文旅結合領域成果顯著 。他介紹，油尖旺民政處已聯合區議會開通內地社交媒體帳號，透過抖音、小紅書、微信公眾號等多維度推介油尖旺景點及香港特色 。

永遠榮譽會長鄭臻女士表示，「香港是文化沙漠」的說法早已過時，香港文化藝術發展成果顯著，例如中華文化節引入昆曲與日本合作項目等高水準演出 。