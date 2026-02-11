安全帶之亂｜陳美寶重申將公眾諮詢　沒回應有否人員要問責

強制巴士戴安全帶新規例推出6日煞停，被揭發條例適用範圍不涵蓋所有巴士，運輸及物流局局長陳美寶以「未能反應立法原意、存在技術性不足」為由撤回。陳美寶今日（11日）重申會重新檢視法例後諮詢公眾。



事隔近兩周，政界關注內部有否調查事件，以及釐清責任。陳美寶被問到有沒有人員要被問責、「技術不足」定義等問題，她聽畢後表示「唔該晒」，微笑轉身離開。



2月11日，運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒。（何夏怡攝）

政府曾表示，巴士安全帶新規定是針對2018年大埔公路的致命交通事故，由獨立委員會專家建議後作出的規定。不過專家後來接受傳媒訪問，稱香港的市區巴士根本不適宜強制乘客佩戴安全帶，當年亦無作出這個建議。

行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀早前表示，安全帶事件須問責包括運輸及物流局及律政司官員。全國港澳研究會顧問劉兆佳早前表示，在行政主導良政善治下，出現「行政失誤」事件，政府應該要內部調查疑團，釐清責任誰屬，「我估計多數都有啲人孭責任」，料一個月內可完成調查。

2月11日，運輸及物流局局長陳美寶會見傳媒。（何夏怡攝）

陳美寶今日在立法會出席交通事務委員會會議後，就港鐵灣仔站事故見記者，期間被問到巴士安全帶之亂，政府最初是否屬於「誤導公眾」，她表示，會重新檢視法例後諮詢公眾。之後，她再被問到有否人要被問責，包括動用部門首長責任制，以及何謂「技術不足」時，她聽畢問題後表示「唔該晒」，微笑轉身離開。

她上周被問到相關人員不了解條文不足、解說亦不足，是否需要問責時，表示相關組別同事在處理事件時，工作表現可能未能發揮最好，內部一向有工作表現管理機制，會按機制處理及跟進。她又說，自己作為局長，對局內的工作一定有責任，而我未來最重要的責任是帶領團隊，做好佩戴安全帶方面的工作，希望能建立市民廣泛共識。