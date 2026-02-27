騎單車強制戴頭盔如何掌民情？陳美寶稱多聽社會意見　冀凝聚共識

繼巴士強制戴安全帶後，又一項涉及民生並帶罰則的法例將提交修例建議。運輸及物流局在新一份《財政預算案》中提及，2026/27財年會提交法例修訂建議，規定騎單車人士必須佩戴頭盔。運局長陳美寶今日（27日）在預算案政策局記者會上被問到有何逼切性、如何處理民情等時回應指會多做宣傳推廣，並多聽社會意見，希望能在社會凝聚共識，以籌劃局方未來工作。



運輸及物流局局長陳美寶指，就立法規定騎單車人士必須佩戴頭盔，當局會多做宣傳推廣，並多聽社會的意見。（陳葦慈攝）

上月實施的巴士強制戴安全帶法例在實施不到一周後因條文「技術不足」而撤回，雖然政府稱會在完善條文後再諮詢立法會，但新一份《財政預算案》中，運輸署和運輸及物流局在來年工作「特別留意事項」均沒有再提及。

不過，局方有另一項立法工作將會繼續，就是騎單車人士必須戴頭盔。署方稱會擬備法例修訂，強制騎單車人士、機動三輪車司機及乘客，以及電單車側車的乘客佩戴頭盔。物流局則指會提交法例修訂建議，規定騎單車人士必須佩戴頭盔。

運輸及物流局在新一份《財政預算案》中提及，2026/27財年會提交法例修訂建議，規定騎單車人士必須佩戴頭盔。（資料圖片）

在預算案政策局記者會上，運輸及物流局局長陳美寶被問到立法有何逼切性、如何處理民情等，回應指當局會盡量透過公關、宣傳及推廣活動，營造市民在單車的安全意識，未來一定會多聽社會意見，希望能在社會凝聚共識，以籌劃未來工作。

陳美寶又指，推動綠色出行是《運輸交通策略藍圖》中的策略，當局會透過基建及配套措施，營造對單車友善的環境，以推動綠色出行。

政府在2022年曾向立法會交通事務委員會提交立法建議，指立法將適用於所有年齡、道路與腳踏車種類，違者最高可被罰款2,000元。當局2011年曾在立法會解釋為何未有立法，指要考慮市民的接受程度，又指可能在執法上有問題。惟當局未有在文件交代如何解決上述困難，而今次記者會上陳美寶亦未就此回應。