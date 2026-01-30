鄧炳強稱社會仍有「軟對抗」：有人利用宏福苑火災打「擦邊球」

立法會今日（30日）召開報案事務委員會政策簡報會，保安局局長鄧炳強指社會上仍存有「軟對抗」、有人用「擦邊球」的方式，藉此宣揚煽動仇恨，舉例指有人利用宏福苑火災後市民不滿情緒，散播諸如「6000名防暴警察準備鎮壓災民」等假消息，危害香港和國家安全。他又表示，發現有人在去年12月曾於工廈非法操練。另外，他還宣稱有人赴烏克蘭受訓，企圖回港對抗政府。



於大埔宏福苑大火殉職的消防隊目(追授）何偉豪，12月18日於紅磡世界殯儀館設靈。保安局局長鄧炳強（左）晚上到場致祭。(梁鵬威攝)

鄧炳強指有人以宏福苑火災製造仇恨

保安局局長鄧炳強指出，外部勢力如中央情報局透過宣傳試圖招攬「線人」，煽動背叛國家，對香港及國家構成安全風險。他強調，即使以「擦邊球」方式宣揚煽動仇恨，亦屬違法行為。

他以大埔宏福苑火災為例，指有人散佈「6000防暴警鎮壓災民」、「消防救護無飯食」、「關愛隊搶物資」等虛假訊息，目的是挑動社會矛盾、製造仇恨，企圖危害香港及國家安全。

根據網上消息指，有兩名身在烏克蘭為烏軍作戰的港人，去年12月在烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）執行任務期間遇襲陣亡。據報，該兩名港人分別23歲及30歲。（資料圖片）

鄧炳強：有人赴烏克蘭參戰 圖回港對抗政府

鄧炳強又指，去年12月在一幢工廠大廈拘捕一批人士涉嫌非法操練。另外他表示，發現有人去烏克蘭擔任所謂「戰士」，目的是希望接受軍事訓練，日後回港從事對抗政府工作。去年12月有消息指兩名港人在烏克蘭南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）執行任務期間遇襲陣亡，入境處其後證實接獲相關家屬求助。