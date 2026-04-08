鄧炳強：本港仍面對國安風險　六大策略打擊軟對抗

下周三（8日）為「全民國家安全教育日」，保安局局長鄧炳強表示，香港仍面對四大國安風險，包括「軟對抗」煽動仇恨等，保安局及各紀律部隊會繼續守護本土安全，將採取多項策略打擊「軟對抗」，例如反駁虛假信息、完善法律與執行機制。



香港仍面對四大國安風險

鄧炳強接受多個傳媒訪問時提到，本港仍面對四大國安風險，包括外部敵對勢力持續抹黑、潛逃者勾結外部勢力、本土恐怖主義宣揚違法行為以及「軟對抗」煽動仇恨。

強化情報體系、反駁虛假信息 打擊軟對抗

鄧炳強指，保安局及各紀律部隊會繼續守護本土安全，將採取六大策略打擊「軟對抗」，分別為強化情報體系、堅決執法、反駁虛假信息、完善法律與執行機制、加強跨部門協作和推動全民國家安全教育。

國安教育日 有國家領導人發言

下周三將迎來第11個「全民國家安全教育日」，鄧炳強稱，當日將舉行講座，屆時將有國家領導人發言，並邀請專家學者就國家安全議題進行討論。同日早上，警察學院將舉行升旗禮，下午則舉行全港中小學國家安全常識問答比賽。另外，各紀律部隊及輔助部隊將陸續舉行開放日，讓市民近距離了解部隊的專業工作，加深對國家安全的認知。

根據官方資訊，今年「全民國家安全教育日」主題為「主動對接『十五五』規劃 堅持統籌發展和安全」，當日早上，特區政府會在會展舉行開幕典禮暨主題講座，下午則有國安法律論壇。此外，各紀律部隊將舉辦開放日。

維護國安屬全體公務員共同責任

鄧炳強重申，香港特區負有維護國家安全的憲制責任，全體公務員亦有共同責任，政府早前就此發出相關指引，提升政府人員的國安風險意識。他舉例，即使是前線清潔工人，若在工作中發現危害國家安全的標語，除要立即清除外，亦要履行通報責任。