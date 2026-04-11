五一勞動節｜工聯會邀官員探訪工友　促政府檢討外勞政策

「五一」勞動節將至。工聯會今日（11日）宣布，將舉辦一系勞動節活動，包括本月26日起邀請政府官員，探訪各行業工友，及舉行「行業模範之星評選舉」及「五一」酒會。 工聯會又提出七大主張，包括擴大就業量、要求政府檢討外判及外勞政策等。



工聯會五一活動記者會。（工聯會提供）

圖為工聯會立法會議員黃國。（立法會截圖）

黃國：要求政府檢討外判及外勞政策

工聯會理事長、立法會議員黃國指，工聯會就「五一」提出7項主張，包括打造就業友好環境，擴大就業量及提升就業質素，主動對接國家「十五五」規劃，打擊非法勞工及加強職業教育培訓，同時要求政府檢討外判及外勞政策。

圖為工聯會會長、立法會議員吳秋北。（羅國輝攝）

吳秋北：輸入外勞對本地勞工有一定的衝擊力

目前本港整體失業率3.8%。工聯會會長、立法會議員吳秋北表示，香港就業情況出現隱憂，輸入外勞對本地勞工有一定的衝擊力，要建立就業友好型社會，通過各方面的培訓，提高就業參與率。他又提到，建造業一向會計算未來人力需求，除了本地加強培訓外，也要探索更多措施，動態處理人力事宜。